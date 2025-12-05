Stoiximan GBL: Facts & Numbers με Μπαρτζώκα, Μάντζαρη και Καλαϊτζάκη

Δείτε τα ξεχωριστά επιτεύγματα στη Stoiximan GBL ενόψει της αγωνιστικής που έρχεται μέσω των Facts & Numbers.

Το Facts & Numbers της Stoiximan GBL επιστρέφει και υπάρχουν ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία για την αγωνιστική που έρχεται. Mπαρτζώκας, Μάντζαρης και Καλαϊτζάκης έχουν την τιμητική τους.

Αναλυτικά

Μέσα από το πρόγραμμα της αγωνιστικής αναμένονται κάποια ξεχωριστά επιτεύγματα…



➡ Το παιχνίδι της Μυκόνου Betsson στην Πάτρα θα έχει ξεχωριστή αξία για τον Βαγγέλη Μάντζαρη, πιθανώς και για δύο λόγους. Ο έμπειρος γκαρντ θα γίνει ο 31ος στην ιστορία της Stoiximan GBL που θα φτάσει τα 350 παιχνίδι στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα.Αν καταφέρει μάλιστα να μοιράσει τέσσερις ασίστ, θα γίνει ο 9ος στην ιστορία του που θα συμπληρώσει τις 1.000.

➡ Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ετοιμάζεται να σκαρφαλώσει και στη λίστα των προπονητών με τα περισσότερα παιχνίδια στην ιστορία του ελληνικού Πρωταθλήματος. Σε πρώτη φάση, στο ντέρμπι της Κυριακής με την ΑΕΚ θα ανέβει στην 9η θέση από καταβολής Α' Εθνικής αφού θα φτάσει τα 383 και θα ξεπεράσει τον Γιώργο Καλαφατάκη.

➡ Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης θα μπει μέσα από την 9η αγωνιστική σε μία ξεχωριστή λίστα παικτών του Παναθηναϊκού AKTOR. Ο διεθνής γκαρντ θα γίνει ο 29ος στην ιστορία των πράσινων στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα που θα φτάσει τα 100 παιχνίδια.



Δείτε το βίντεο της Stoiximan GBL με τον Δημήτρη Μαυροειδή…

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής





ΠΑΟΚ – Κολοσσός H Hotels Collection (6/12, 16:00, ΕΡΤSPORTS 1)



Μετά από πέντε διαδοχικές νίκες, που ήταν το μεγαλύτερο σερί του από την περίοδο 2017-18, ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε πριν τη διακοπή από τον Ολυμπιακό. Ήταν η πρώτη φετινή ήττα του στο PAOK Sports Arena που ωστόσο συνδυάστηκε με τη 13η επίδοση 15+ εύστοχων σουτ τριών πόντων (15/35) της ιστορίας του και την πρώτη που είχε με αντίπαλο τον Ολυμπιακό.



Ο Κολοσσός H Hotels Collection προέρχεται από τρεις διαδοχικές ήττες που τον ανάγκασαν να υποχωρήσει στο 2-6. Αγωνίστηκε τρεις φορές μακριά από τη Ρόδο νικώντας στην πρώτη έξοδο του από το «σμαραγδένιο» νησί τον Άρη Betsson και γνωρίζοντας την ήττα στις έδρες της Καρδίτσας Ιαπωνική και του Ηρακλή.



Stats info: Ο Ζώης Καράμπελας απέχει πέντε ασίστ από τις 500 στη Stoiximan GBL. Ο διεθνής γκαρντ έφτασε τις 495 μέσα από 169 παιχνίδια στην κατηγορία, έχοντας δηλαδή μέσο όρο 2,92.



Το «κλειδί»: Ο Κολοσσός H Hotels Collection δεν έφτασε ούτε το 68% στις βολές στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια του. Είναι η ομάδα με το χαμηλότερο ποσοστό ευστοχίας στην κατηγορία (68,55%) αλλά απέναντι της θα βρει εκείνη με το δεύτερο χαμηλότερο, καθώς ο ΠΑΟΚ εκτελεί ως τώρα με 70,76%.



Η ιστορία: ΠΑΟΚ και Κολοσσός H Hotels Collection θα αναμετρηθούν για 39η φορά στο πλαίσιο της Stoiximan GBL με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να έχει το προβάδισμα με 22 νίκες έναντι 16 εκείνης της Ρόδου. Πρόκειται για ένα ζευγάρι στο οποίο κυριαρχούν οι έδρες αφού οι εκάστοτε γηπεδούχοι μετρούν συνολικά 31 νίκες σε 38 παιχνίδια.



Ο Δικέφαλος κυριαρχεί στο PAOK Sports Arena αφού νίκησε στα 17 από τα 19 παιχνίδια που έγιναν σε αυτό. Οι πέντε από αυτές ήταν στα ισάριθμα, τελευταία παιχνίδια και μετά από τα δύο διπλά των Ρόδιων, στα ματς των σεζόν 2018-19 (79-83) και 2019-20 (77-88).







Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola – Μύκονος Betsson

(6/12, 16:00, ΕΡΤ2 Σπορ)



Ο Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola ακολούθησε ένα ιδιαίτερο μοτίβο στα τελευταία έξι παιχνίδια του με δύο διαδοχικές ήττες, δύο διαδοχικές νίκες και στη συνέχεια δύο σερί ήττες από Oλυμπιακό εντός και Άρη Betsson εκτός έδρας. Σε αυτό το παιχνίδι θα κάνει ντεμπούτο ο Κούρο Σεγκούρα που θα γίνει ο 10ος συνολικά προπονητής και ο 2ος Ισπανός –μετά τον Λουίς Κασιμίρο- που θα κοουτσάρει την αχαϊκή ομάδα στη Stoiximan GBL.



Ένα δικό της μοτίβο ακολουθεί και η Μύκονος Betsson που δεν έχει κάνει ακόμη σερί νικών ή ηττών, καθώς το κάθε αρνητικό αποτέλεσμα ακολουθήθηκε από ένα νικηφόρο. Η ομάδα των Κυκλάδων προέρχεται από την εντός έδρας ήττα από τον Παναθηναϊκό AKTOR ενώ μακριά από το νησί έχει απολογισμό 1-2. Ηττήθηκε στο Περιστέρι, νίκησε στο Ιβανώφειο και ηττήθηκε στο Nick Galis Hall.



Stats info: Ο Ρομπ Γκρέι είναι ο παίκτης με τις περισσότερες επιδόσεις 20+ πόντων ως τώρα στη σεζόν, έχοντας τέσσερις. Ο Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola έχει συνολικά επτά τέτοιες επιδόσεις και βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας πάνω από το Μαρούσι και τον Ηρακλή που έχουν από πέντε.



Το «κλειδί»: Είναι αξιοσημείωτο, στατιστικά για τον Προμηθέα Πάτρας Βίκος Cola, ότι 3/5 τελευταία παιχνίδια του δέχτηκε 23+ πόντους από αιφνιδιασμό (23 από τον Παναθηναϊκό AKTOR, 28 από τον Ολυμπιακό και 24 από τον Άρη Betsson).





Καρδίτσα Ιαπωνική - Ηρακλής (6/12, 18:15, ΕΡΤ2 Σπορ)

Η Καρδίτσα Ιαπωνική μετράει μόνο νίκες (3-0) στην έδρα της αλλά και μόνο ήττες (0-4) μακριά από αυτήν. Προέρχεται από την ήττα στο θρίλερ με τη διπλή παράταση κόντρα στον Πανιώνιο COSMORAMA TRAVEL ματς στο οποίο έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία της Stoiximan GBL που σούταρε 50 τρίποντα (16/50). Τα 17 από αυτά πήρε ο Μπράντον Τζέφερσον (6/17) και έγινε ο 4ος στην ιστορία που είχε 17+ προσπάθειες για τρίποντο σε ένα παιχνίδι.



Ο Ηρακλής θα εμφανιστεί στην Καρδίτσα μετά από δύο διαδοχικές νίκες επί του Κολοσσού H Hotels Collection εντός και του Αμαρουσίου εκτός έδρας. Στην προηγούμενη σεζόν που ήταν παρών στη Stoiximan GBL, το 2021-22, είχε κάνει δύο σερί δύο νικών. Στις 11 και στις 15 Δεκεμβρίου 2021 επί της ΑΕΚ εντός και του Ιωνικού Νίκαιας επίσης εντός έδρας και ακολούθως στις 26 Μαρτίου εκτός επί του Απόλλωνα και στις 2 Απριλίου 2022 επί του Άρη εντός έδρας.



Stats info: Μία ακόμη κορυφή στις λίστες της Καρδίτσα Ιαπωνική μετά από εκείνες των τριών κατηγοριών των ριμπάουντ και των κοψιμάτων είναι έτοιμος να κατακτήσει ο Νόα Χόρκλερ. Χρειάζεται δύο εύστοχα δίποντα για να φτάσει τα 108 για να ξεπεράσει τον Ρομέλο Ουάιτ.



Ο Δημήτρης Μωραΐτης σημείωσε 3/9 επιδόσεις 9+ στον συντελεστή οικονομίας (ασίστ + κλεψίματα + κοψίματα – λάθη) των πρώτων οχτώ αγωνιστικών. Η τελευταία ήταν στο παιχνίδι με το Μαρούσι (9) ενώ κρατάει και το ρεκόρ περιόδου με το 13 που είχε στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.



Το «κλειδί»: Οι δύο ομάδες καταφεύγουν πολύ στην επιλογή των τριών πόντων αφού η Καρδίτσα Ιαπωνική έχει μέσο όρο 27,71 και ο Ηρακλής 28,14 προσπάθειες από την περίμετρο κατά μέσο όρο. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ωστόσο μοιράζεται το καλύτερο ποσοστό ευστοχίας με τον Άρη Betsson (36,32%) ενώ εκείνη της θεσσαλικής πόλης είναι στην 9η θέση της κατηγορίας με 34,02%.



Η ιστορία: Οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες για πρώτη φορά στο πλαίσιο της Stoiximan GBL. Δεν είναι όμως άγνωστες μεταξύ τους αφού οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν στην Elite League της διετίας 2017-19 με τον Ηρακλή να κάνει το 4/4. Στα παιχνίδια που έγιναν στη θεσσαλική πόλη, η ομάδα της Θεσσαλονίκης επικράτησε στην παράταση με 100-96 (Αμπαράς 21 – Μπούμπαλο 30) σε εκείνο της σεζόν 2017-18 και με 78-66 (Γράβας 16 – Ρουτκάουσκας 23) στο ματς της σεζόν 2018-19.





Περιστέρι Betsson - Μαρούσι (6/12, 18:15, ΕRΤSPORTS 1)



Το Περιστέρι Betsson είναι μία από τις πέντε ομάδες που μετά την 8η αγωνιστική έχουν θετικό πρόσημο αποτελεσμάτων. Ανέβηκε στο 4-3 με την εκτός έδρας επικράτηση του επί του Κολοσσού H Hotels Collection. Οι «κυανοκίτρινοι» σημείωσαν δύο νίκες (Μύκονος Betsson και ΑΕΚ) στα τρία εντός έδρας παιχνίδια τους αφού ηττήθηκαν μόνο από τον Παναθηναϊκό AKTOR.



Το Μαρούσι προέρχεται από την εντός έδρας ήττα από τον Ηρακλή. Ήταν το τέταρτο παιχνίδι του που κρίθηκε με διαφορές μέχρι πέντε πόντων. Σε αυτά μέτρησε μία νίκη (Άρης) και τρεις ήττες (Μύκονος, Προμηθέας, Ηρακλής).



Stats info: Το Μαρούσι με 17 εύστοχα δίποντα θα γίνει η 10η ομάδα στην ιστορία της Stoiximan GBL που θα φτάσει τις 10.000.



Το «κλειδί»: Το Περιστέρι Betsson είναι η δεύτερη, πιο εύστοχη ομάδα του Πρωταθλήματος στις βολές εκτελώντας με 77,41%. Το Μαρούσι όμως από την πλευρά του κατατάσσεται στην 11η θέση μεταξύ των 13 ομάδων της κατηγορίας, εκτελώντας με 71,03% από τη γραμμή του φάουλ.



Η ιστορία: Αυτός θα είναι ο 25ος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων και το Περιστέρι Betsson έχει το προβάδισμα έναντι του Αμαρουσίου (15-9). Στα ματς που έγιναν στο Περιστέρι στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος, οι γηπεδούχοι άρχισαν με ένα 5/5 από το 1998 ως το 2003, αλλά στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι μέτρησαν πέντε νίκες στα επτά παιχνίδια που ακολούθησαν.



Στα δύο τελευταία από αυτά που έγιναν στις σεζόν που πέρασαν, οι δύο ομάδες μοιράστηκαν τις νίκες. Το Περιστέρι Betsson νίκησε με 95-72 στο ματς της σεζόν 2023-24 και το Μαρούσι «απάντησε» στο παιχνίδι της σεζόν 2024-25 επικρατώντας με 86-81.







Ολυμπιακός -ΑΕΚ (7/12, 13:00, ΕΡΤ2 Σπορ)



Το πρόγραμμα των δύο κυριακάτικων αγώνων θα αρχίσει με την αναμέτρηση του ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός παραμένει αήττητος αφού, πριν τη διακοπή, πέρασε και από το PAOK Sports Arena με την επικράτηση επί του ΠΑΟΚ με 92-81. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν τις τρεις από τις τέσσερις «100άρες» που σημειώθηκαν σε παιχνίδια χωρίς παράταση (με Μαρούσι, Ηρακλή και Καρδίτσα Ιαπωνική).



Η ΑΕΚ πήγε στη διακοπή μετά τη νίκη της στο Μαρούσι, αφού ακολούθησε γι’ αυτήν το «ρεπό» της 8ης αγωνιστικής. Είναι στο 5-2 έχοντας κερδίσει τα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια που έδωσε μακριά από το γήπεδο της. Πέρασε από τις έδρες του Κολοσσού H Hotels Collection, του Ηρακλή και του Αμαρουσίου ενώ δεν τα κατάφερε μόνο στο Περιστέρι.



Stats info: Η λίστα των παικτών που έχουν 500+ εύστοχα δίποντα με τον Ολυμπιακό στη Stoiximan GBL απαριθμεί οχτώ μέλη. Σύντομα όμως αυτοί θα γίνουν 10 αφού ο Σάσα Βεζένκοφ χρειάζεται τέσσερα και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ οχτώ.



Το «κλειδί»: Η ΑΕΚ είχε μονοψήφιο αριθμό επιθετικών ριμπάουντ στα πρώτα έξι παιχνίδια της πριν «γράψει» 10 στο Μαρούσι. Είναι η ομάδα με τις λιγότερες, δεύτερες επιθέσεις στο Πρωτάθλημα (8,71 μέσος όρος) όμως και ο Ολυμπιακός δεν είναι πολύ ψηλότερα σε αυτήν την κατηγορία (9,87).



Η ιστορία: 152 παιχνίδια έχουν καταγραφεί στην ιστορία μεταξύ των δύο ομάδων από καταβολής Α’ Εθνικής, με τον Ολυμπιακό να έχει υπερδιπλάσιο αριθμό νικών (109-43). Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν 24 διαδοχικές νίκες ως γηπεδούχοι στα ντέρμπι με την «Ένωση», η τελευταία νίκη της οποίας, ως φιλοξενούμενη, ήταν εκείνη της κανονικής περιόδου του 2002-03 (76-99). Από τις 10 Δεκεμβρίου 2017 όταν η ΑΕΚ επικράτησε εντός έδρας με 66-62, ο Ολυμπιακός μετράει 15 διαδοχικές νίκες, ανεξαρτήτως έδρας και φάσης.







Παναθηναϊκός AKTOR – Πανιώνιος COSMORAMA TRAVEL

(7/12, 16:00, ΕΡΤ2 Σπορ)



Είναι το ζευγάρι που θα ρίξει την αυλαία της αγωνιστικής. Ο Παναθηναϊκός AKTOR μετράει πέντε συνεχόμενες νίκες Πρωταθλήματος, σε ματς στα οποία δεν δέχτηκε περισσότερους από 77 πόντους και είχε αμυντικό μέσο όρο 70,2. Οι «πράσινοι» έχουν μία από τις τρεις αήττητες έδρες του Πρωταθλήματος έχοντας κάνει το 3/3 με το οποίο έφτασαν τις 16 συνεχόμενες, εντός έδρας, νίκες κανονικής περιόδου.



Ο Πανιώνιος COSMORAMA TRAVEL χρειάστηκε να περιμένει την 8η αγωνιστική για να βρει τον δρόμο προς τις νίκες, με την επικράτηση του επί της Καρδίτσας Ιαπωνική που ήρθε στη δεύτερη παράταση και μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζέιλεν Χαντς. Ο Αμερικανός έμεινε δύο ασίστ μακριά από το triple-double ενώ παράλληλα έγινε ο πρώτος παίκτης που έφτασε σε επίδοση 30+ πόντων και 10+ ριμπάουντ σε ένα ματς της Stoiximan GBL μετά από 1,5 χρόνο. Ο τελευταίος που το έκανε ήταν ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας στα playouts της σεζόν 2023-24 με 31 πόντους και 11 ριμπάουντ στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ.



Stats info: Ο Ντίνος Μήτογλου χρειάζεται 11 πόντους για να μπει στη 10άδα των σκόρερ του Παναθηναϊκού AKTOR στη Stoiximan GBL. Έφτασε τους 1.576 και μπροστά του είναι ο Νίκος Γκάλης με 1.586.



Σε μία ξεχωριστή λίστα προπονητών του ελληνικού Πρωταθλήματος θα μπει την Κυριακή ο Ηλίας Ζούρος. Κοουτσάροντας τον Πανιώνιο COSMORAMA στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό AKTOR θα γίνει ο 30ός στην ιστορία από καταβολής Α’ Εθνικής που θα φτάσει τα 200.



Το «κλειδί»: Ένα από τα στοιχεία που ξεπήδησαν μέσα από το «πράσινο» σερί των πέντε νικών, είναι αυτό των πολλών επιθετικών ριμπαόυντ. Στα πέντε τελευταία παιχνίδια τους λοιπόν, οι «πράσινοι» είχαν 15,2 δεύτερες επιθέσεις από τις οποίες πήραν 16,2 πόντους. Ο Πανιώνιος COSMORAMA TRAVEL στον αντίποδα και παρότι είχε 32 επιθετικά στα δύο πρώτα παιχνίδια του, μέτρησε συνολικά 39 στα έξι που ακολούθησαν.



Η ιστορία: Ο Παναθηναϊκός AKTOR μετράει 102 νίκες στα 122 παιχνίδια που έδωσε με αντίπαλο τον Πανιώνιο COSMORAMA TRAVEL, από καταβολής Α’ Εθνικής. Ανάλογο είναι το «πράσινο» προβάδισμα και στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος με 69 νίκες σε 78 παιχνίδια. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι ο Παναθηναϊκός AKTOR μετράει μόνο νίκες (41-0) ως γηπεδούχος απέναντι στους «κυανέρυθρους», στο πλαίσιο της Stoiximan GBL (από το 1992-93). Το τελευταίο διπλό τους ήταν εκείνο της σεζόν 1990-91 (83-99).