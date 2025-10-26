Με 11 παίκτες θα υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός AKTOR τον Προμηθέα Πάτρας στο Telekom Center Athens για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Πολλές οι απουσίες στις τάξεις των «πρασίνων» ενόψει και του αγώνα με τους Πατρινούς στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

Συγκεκριμένα ο Εργκίν Άταμαν έχει μόλις 11 παίκτες (από τους 16 συνολικά που υπάρχουν στο ρόστερ!) διαθέσιμους για την αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος.

Εκτός παραμένουν φυσικά οι Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, η επιστροφή των οποίων έχει δρομολογηθεί για τα μέσα του Νοεμβρίου, ενώ ο Ρισόν Χολμς δεν είναι ακόμα σε θέση να αγωνιστεί. Ο Αμερικανός σέντερ κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει την εντός έδρας αναμέτρηση με την Μακάμπι (28/10, 21:15).

Σε αντίθεση ωστόσο με το ματς της Μπολόνια επιστρέφει στο ρόστερ ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης ο οποίος είχε μείνει εκτός λόγω προβλήματος στον αγκώνα. .

Επίσης έμειναν εκτός και οι Νίκος Ρογκαβόπουλος, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ καθώς αμφότεροι ταλαιπωρούνται από διαστρέμματα και αγωνίστηκαν με πρόβλημα στο τελευταίο παιχνίδι κόντρα στη Βίρτους στη Μπολόνια.

Έτσι, λοιπόν, οι 11 διαθέσιμοι παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR για το ματς με τον Προμηθέα Πάτρας είναι οι Σλούκας, Καλαϊτζάκης, Σορτς, Ναν, Γκραντ, Όσμαν, Γκριγκόνις, Τολιόπουλος, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν και Κουζέλογλου