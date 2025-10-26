Παναθηναϊκός: Χωρίς Χολμς και Χουάντσο κόντρα στον Προμηθέα

Ρισόν Χολμς

Ο Ρισόν Χολμς και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έμειναν εκτός της εξάδας των ξένων για το ματς του Παναθηναϊκού με τον Προμηθέα στην Stoiximan GBL.

Σήμερα, Κυριακή (26/10) ολοκληρώνεται και η 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Παναθηναϊκό να τίθεται αντιμέτωπος με τον Προμηθέα (ΕΡΤ2) στις 15:30 στο Telekom Center Athens.

Ο Εργκίν Άταμαν δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ρισόν Χολμς και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Αμερικανός σέντερ ήταν νοκ άουτ και από την αναμέτρηση κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague, καθώς ένιωθε ενοχλήσεις στον αριστερό προσαγωγό.

Από την άλλη, ο Ισπανός φόργουορντ έχει διάστρεμμα στον αστράγαλο του δεξιού ποδιού και γι' αυτό έμεινε κι εκείνος εκτός της εξάδας των ξένων για την αναμέτρηση.

