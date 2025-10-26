Παναθηναϊκός: Χωρίς Χολμς και Χουάντσο κόντρα στον Προμηθέα
Σήμερα, Κυριακή (26/10) ολοκληρώνεται και η 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Παναθηναϊκό να τίθεται αντιμέτωπος με τον Προμηθέα (ΕΡΤ2) στις 15:30 στο Telekom Center Athens.
Ο Εργκίν Άταμαν δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ρισόν Χολμς και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Αμερικανός σέντερ ήταν νοκ άουτ και από την αναμέτρηση κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague, καθώς ένιωθε ενοχλήσεις στον αριστερό προσαγωγό.
Από την άλλη, ο Ισπανός φόργουορντ έχει διάστρεμμα στον αστράγαλο του δεξιού ποδιού και γι' αυτό έμεινε κι εκείνος εκτός της εξάδας των ξένων για την αναμέτρηση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Μύκονος - Ολυμπιακός: Πού θα δείτε το ιστορικό ματς της ομάδας του Ζιάγκου στη Stoiximan GBL
- Hoopfellas στο Gazz Floor by Novibet: «Ο Παναθηναϊκός βγήκε με νοοτροπία ασθενή, ο Ολυμπιακός ήταν έτοιμος πνευματικά»
- Ο Νίκος Ψέλνει: «Πότε θα κατέβει από το συννεφάκι του ο ΠΑΟ, γιατί χρειάζεται γκαρντ ο ΟΣΦΠ;»