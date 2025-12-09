Η Καρδίτσα φιλοξενεί στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης» την τουρκική Μερσόν για την 5η αγωνιστική του Basketball Champions League.

Διπλή θα είναι η «αποστολή» της Καρδίτσας στην αναμέτρηση κόντρα στην Μερσίν!

Από τη μία θέλει τη νίκη προκειμένου να φτάσει στο 3-2 και να βρεθεί στην +1 νίκη από την τουρκική ομάδα όσον αφορά την 2η θέση του 7ου ομίλου του Basketball Champions League και από την άλλη θέλει να καλύψει και το -8 από την αναμέτρηση του «Servet Tazegul Spor Salonu» στην Μερσίνα της Τουρκίας (81-73 η Μερσίν).

Μάλιστα η τουρκική ομάδα αντιμετώπισε την Δευτέρα (8/12) προβλήματα μέχρι να φτάσει στην πόλη της Θεσσαλίας καθώς είχε «κολλήσει» στο «μπλόκο» των αγροτών! Με νίκη, πάντως, η Καρδίτσα θα εξασφαλίσει και το αβαντάζ της έδρας ενόψει του Play-In στην διοργάνωση.

Το τζάμπολ του αγώνα θα δοθεί στις 20:00 και θα μεταδοθεί «ζωντανά» από το Cosmote Sport 4.

7ος Όμιλος

Η κατάταξη

Μάλαγα 4-0 Μερσίν 2-2 Καρδίτσα 2-2 Οστάνδη 0-4

Η 5η αγωνιστική