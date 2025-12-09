Καρδίτσα: Που θα δείτε την αναμέτρηση με την Μερσίν
Διπλή θα είναι η «αποστολή» της Καρδίτσας στην αναμέτρηση κόντρα στην Μερσίν!
Από τη μία θέλει τη νίκη προκειμένου να φτάσει στο 3-2 και να βρεθεί στην +1 νίκη από την τουρκική ομάδα όσον αφορά την 2η θέση του 7ου ομίλου του Basketball Champions League και από την άλλη θέλει να καλύψει και το -8 από την αναμέτρηση του «Servet Tazegul Spor Salonu» στην Μερσίνα της Τουρκίας (81-73 η Μερσίν).
Μάλιστα η τουρκική ομάδα αντιμετώπισε την Δευτέρα (8/12) προβλήματα μέχρι να φτάσει στην πόλη της Θεσσαλίας καθώς είχε «κολλήσει» στο «μπλόκο» των αγροτών! Με νίκη, πάντως, η Καρδίτσα θα εξασφαλίσει και το αβαντάζ της έδρας ενόψει του Play-In στην διοργάνωση.
Το τζάμπολ του αγώνα θα δοθεί στις 20:00 και θα μεταδοθεί «ζωντανά» από το Cosmote Sport 4.
7ος Όμιλος
Η κατάταξη
- Μάλαγα 4-0
- Μερσίν 2-2
- Καρδίτσα 2-2
- Οστάνδη 0-4
Η 5η αγωνιστική
- Καρδίτσα - Μερσίν (20:00)
- Οστάνδη - Μάλαγα (21:30)
