Η Καρδίτσα ηττήθηκε (80-72) από τη Μερσίν στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης» για την 5η αγωνιστική του Basketball Champions League.

Το κακό ξεκίνημα στοίχισε στην Καρδίτσα που γνώρισε την ήττα (80-72) από την Μερσίν για την 5η αγωνιστική του Basketball Champions League. Οι παίκτες του Νίκου Παπανικολόπουλου μετά το πρώτο 4λεπτο (8-6) είδαν τους Τούρκους να «τρέχουν» ένα εντυπωσιακό σερί 20-0 σε 5 λεπτά και να προηγούνται με 8-26 (στο 9’). Ουσιαστικά, εκεί κρίθηκαν όλα, καθώς δεν μπόρεσε ποτέ να επιστρέψει η ελληνική ομάδα στη διεκδίκηση της νίκης, με συνέπεια να χάσει το πλεονέκτημα της έδρας στα play-in της διοργάνωσης.

Ο Ντάμιεν Τζέφερσον με 20 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν εκείνος που ξεχώρισε, ενώ ο Νόα Χόρχλερ είχε 13 πόντους και 6 ριμπάουντ. Από την Τουρκική ομάδα μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Τζακ Γουάιτ με 21 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ακολούθησαν σε απόδοση ο Κάρταλ Όζμιρζακ με 17 πόντους και ο Γκάμπριελ Ολασένι με 14 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Καρδίτσα-Μερσίν: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η Καρδίτσα έδειξε να έχει διάθεση για να ελέγξει το ματς (8-6 στο 4’), αλλά κάπου εκεί οι Τούρκοι πάτησαν... γκάζι και με τον Τζακ Γουάιτ να σκοράρει μαζί με τον Γκάμπριελ Ολασένι και τους γνώριμους του ελληνικού πρωταθλήματος Άντονι Κάουαν Τζούνιορ και Μπεν Μπέντιλ «έτρεξε» ένα εντυπωσιακό σερί 20-0 σε 5 λεπτά και βρέθηκε στο +18 (8-26 στο 9’).

Η Μερσίν είχε επιβάλλει ολοκληρωτικά τον ρυθμό της και με πλήρη έλεγχο των ριμπάουντ (28 εκ των οποίων 12 επιθετικά, ενώ η ελληνική ομάδα είχε 15 συνολικά), μαζί με τη δημιουργία (οι φιλοξενούμενοι είχαν 15 ασίστ έναντι 7 της Θεσσαλικής ομάδας) μπόρεσε να διατηρήσει μια απόσταση ασφαλείας (20-43 στο 16.40’’ και 28-46 στο 20’).

Ο Ντάμιεν Τζέφερσον με 13 πόντους αποτελούσε τη μοναδική σταθερά της Καρδίτσας, την ώρα που ο Μπράντον Τζέφερσον, «βαρύ πυροβολικό» της ελληνικής ομάδας έμενε άποντος στο πρώτο 20λεπτο!

Στο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες του Νίκου Παπανικολόπουλου πίεσαν πολύ σε όλο το γήπεδο, μείωσαν προσωρινά στους 9 πόντους (46-55 στο 28’), αλλά έκλεισε το τρίτο 10λεπτο με τη διαφορά στους 14 πόντους (46-60 στο 30’). Στην τελευταία περίοδο, η έλλειψη λύσεων δεν άφησε περιθώρια στην Καρδίτσα να πλησιάσει περισσότερο (55-79 στο 34.20’’) γνωρίζοντας εν τέλει την ήττα από έναν ανώτερο αντίπαλο.

Ο MVP: Ο Γκάμπριελ Ολασένι τελείωσε τον αγώνα με 14 πόντους (7/9 δίποντα), 14 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 30:02 λεπτά συμμετοχής.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ντάμιεν Τζέφερσον ήταν συγκινητικός με 20 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 τάπα σε 31:50 λεπτά συμμετοχής.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 25 ασίστ της Μερσίν εξηγούν τη μεγάλη διαφορά των δυο ομάδων συνολικά στο παιχνίδι μετά το πρώτο 5λεπτο.

Τα δεκάλεπτα: 10-26, 28-46, 46-60, 72-80.



Karditsa Iaponiki FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 2 Brandon Jefferson * 28:17 7 3/8 37.5% 2/3 66.67% 1/5 20% 0/2 0% - 2 2 1 2 4 2 - -12 1 3 Noah Horchler 22:45 13 6/10 60% 6/7 85.71% 0/3 0% 1/1 100% 3 3 6 - 4 1 2 - - 16 4 El Ellis III * 18:30 4 1/9 11.11% 1/4 25% 0/5 0% 2/2 100% 1 2 3 1 3 - - - - 5 10 Michail Liapis 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - - - 11 Mike Bothwell 11:28 8 3/5 60% 3/4 75% 0/1 0% 2/2 100% 1 1 2 4 2 - 1 - 15 13 12 Thomas Zevgaras 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - - - 14 Nikolaos Diplaros 20:05 2 0/3 0% 0/2 0% 0/1 0% 2/2 100% - - - 4 3 5 1 - -17 -1 21 Leonidas Kaselakis * 22:19 5 2/8 25% 1/3 33.33% 1/5 20% 0/0 0% - 3 3 - - 1 - - -11 1 22 Georgios Kamperidis 09:50 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% - 2 2 1 4 - - - -3 6 23 Warren Washington * 13:57 4 2/3 66.67% 2/3 66.67% 0/0 0% 0/0 0% - 1 1 - - - 1 - -14 5 24 Damien Jefferson * 31:50 20 6/14 42.86% 5/11 45.45% 1/3 33.33% 7/11 63.64% 4 4 8 3 1 2 - 1 -7 18 25 Alexander Madsen 20:59 6 3/5 60% 3/5 60% 0/0 0% 0/0 0% 5 4 9 1 3 4 - - 9 10 Team/Coaches 1 3 4 - - - TOTAL 200 72 27/66 40.91% 23/42 54.76% 4/24 16.67% 14/20 70% 15 25 40 15 22 17 7 1 -