Η ΚΑΕ Άρης επιβεβαίωσε την προφορική συμφωνία με τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς

Η ΚΑΕ Άρης επιβεβαίωσε την προφορική συμφωνία της με τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς ο οποίος ήδη κινείται στην αγορά εξετάζοντας τις επιλογές του.

Αυτή η συμφωνία βαστά από την περασμένη Παρασκευή (24/10). Το Gazzetta εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ο Κροάτης τεχνικός απέκτησε ισχυρό προβάδισμα αλλά και τα δεδομένα της περίπτωσης του Νέναντ Μάρκοβιτς ο οποίος όμως έχει συμβόλαιο με την Μπούρσασπορ, γεγονός το οποίο έβαλε υψηλό δείκτη δυσκολίας στη δική του υπόθεση.

Σήμερα (25/10) η ΚΑΕ Άρης επιβεβαίωσε τη συμφωνία της με τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς και η αλήθεια είναι ότι εδώ και τουλάχιστον 24 ώρες ο 49χρονος λειτουργεί ως προπονητής του Άρη. Για την ακρίβεια, βρίσκεται σε διαδικασία έρευνας σχετικά με τους λόγους του κακού ξεκινήματος των «κίτρινων» στο ελληνικό Πρωτάθλημα. Κοινώς, μίλησε με ανθρώπους της αγοράς σε μια προσπάθεια αναζήτησης των λόγων των αρνητικών αποτελεσμάτων αλλά και των τρόπων τρόπους αντιμετώπισής της κατάστασης.

Κυρίως όμως, στις συζητήσεις του με τους ανθρώπους του Άρη και κυρίως με τον Νίκο Ζήση εξετάστηκαν οι τρόποι ενίσχυσης της ομάδας. Το έλλειμα αθλητικότητας ήταν το βασικό και αδιαμφισβήτητο. Αυτό μπορεί να καλυφθεί μόνο μέσω ενίσχυσης. Κι έτσι η κουβέντα μεταξύ των δύο πλευρών οδηγήθηκε στο ποσό που είναι διατεθειμένη να διαθέσει η ΚΑΕ Άρης για την προσθήκη (τουλάχιστον) ενός παίκτη στις θέσεις «4» και «5» και σε δεύτερη φάση, εξετάστηκε και η προσθήκη ενός δυναμικού γκαρντ.