Ο Άρης βρίσκεται σε διαδικασία επαφών για την αντικατάσταση του Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς στην τεχνική ηγεσία και σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο 49χρονος Ιγκόρ Μίλιτσιτς, προπονητής της εθνικής Πολωνίας, απέκτησε το προβάδισμα. Τι ισχύει στην περίπτωση του Νέναντ Μάρκοβιτς η οποία επίσης έπεσε στο τραπέζι…

Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να «κλειδώσει» οριστικά το ζήτημα του νέου προπονητή του Άρη με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο Κροάτης τεχνικός (σ. σ. έχει και την πολωνική υπηκοότητα) αποτελεί το μεγάλο φαβορί. Κατά τις ίδιες πηγές οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών έχουν προχωρήσει σημαντικά, σε σημείο εξέτασης διαδικασιών οι οποίες συνήθως προηγούνται πριν την επικύρωση μιας συμφωνίας. Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς δεν ήταν η πρώτη επιλογή των «κίτρινων» οι οποίοι δεν δίστασαν – και ορθώς έπραξαν – να χτυπήσουν την πόρτα προπονητών επιπέδου Euroleague ή εν πάση περιπτώσει, τεχνικών οι οποίοι έχουν σταθερή δουλειά στο κορυφαίο διασυλλογικό ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά στην παρούσα στιγμή είναι ελεύθεροι.

Άπαντες εξέφρασαν τη χαρά τους για την κατάθεση ενδιαφέροντος, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν θέλουν να φύγουν από το περιβάλλον της Euroleague και κατ’ επέκταση, ότι είναι διατεθειμένοι να περιμένουν γι’ αυτόν τον σκοπό. Κατά τις ίδιες πηγές, ένα από τα ονόματα που επίσης συζητήθηκαν – έπειτα από την απόρριψη άλλων περιπτώσεων προπονητών – είναι κι αυτό του Νέναντ Μάρκοβιτς ο οποίος αυτή τη στιγμή εργάζεται στην Μπούρσασπορ. Αυτό σημαίνει ότι η περίπτωση του πολύπειρου Βόσνιου εμπεριέχει βαθμό δυσκολίας καθώς για να γίνει ουσιαστική συζήτηση θα πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή της και η τουρκική ομάδα.

Επιστρέφοντας στην περίπτωση του Ίγκορ Μίλιτσιτς δείχνει να έχει ισχυρό προβάδισμα για δύο λόγους με βασικότερο αυτόν της πίεσης του χρόνου. Ο Νίκος Ζήσης θέλει να έχει τελειώσει το θέμα προπονητή το αργότερο έως αύριο ούτως ώστε ο νέος τεχνικός να προπονήσει την ομάδα πριν τον αγώνα με τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ στο Βελιγράδι και φυσικά, να κάνει εκεί το ντεμπούτο του.

Το μειονέκτημα του 49χρονου τεχνικού είναι η έλλειψη γνώσης του ελληνικού περιβάλλοντος. Πρόκειται για έναν προπονητή ο οποίος, ως προπονητής κατέκτησε με διαφορετικές ομάδες το Πρωτάθλημα Πολωνίας ενώ τη σεζόν 2023-24 ήταν στη Νάπολι την οποία και οδήγησε στην κατάκτηση του Κυπέλλου. Εντούτοις, η μέτρια πορεία της ιταλικής ομάδας στο Πρωτάθλημα (14 νίκες – 16 ήττες) οδήγησαν στη λύση της συνεργασίας. Είχε προηγηθεί το πέρασμά του από την Τουρκία και από την τεχνική ηγεσία της Μπεσικτάς (σ. σ. ανέλαβε τον Δεκέμβρη του 2022 και αποχώρησε στο τέλος της σεζόν 2022-23). Από το 2021, ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς είναι στην τεχνική ηγεσία της Πολωνίας η οποία στο τελευταίο Eurobasket έφτασε έως τους «8» της διοργάνωσης αλλά εκεί αποκλείστηκε από την Τουρκία.