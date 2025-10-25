Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των αναμετρήσεων της Stoiximan GBL το Σάββατο (25/10).

Με αρκετό ενδιαφέρον αρχίζει σήμερα (25/10) η 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL, έχοντας 4 ματς στο μενού.

Στις 16:00, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Περιστέρι, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2. Ακολουθεί στις 17:30 η σπουδαία εκτός έδρας μάχη της ΑΕΚ με τον Ηρακλή (ΕΡΤ 2 Σπορτς), ενώ λίγο αργότερα (18:15) θα έχουμε το τζάμπολ στο Πανιώνιος - Άρης (ΕΡΤ 2).

Την ίδια ώρα (18:15) στην Καρδίτσα, η τοπική ομάδα φιλοξενεί τον Κολοσσό H Hotels, σε μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ Σπορτς 1.

Οι μεταδόσεις της ημέρας στη Stoiximan GBL

ΠΑΟΚ - Περιστέρι (17:00, ΕΡΤ2)

Ηρακλής - ΑΕΚ (17:30, ΕΡΤ 2 Σπορτς)

Πανιώνιος - Άρης (18:15, ΕΡΤ 2)

ΑΣ Καρδίτσας - Κολοσσός H Hotels (18:15, ΕΡΤ Σπορτς 1)