Ηρακλής - ΑΕΚ: Πού θα δείτε τα ματς της ημέρας στη Stoiximan GBL
Με αρκετό ενδιαφέρον αρχίζει σήμερα (25/10) η 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL, έχοντας 4 ματς στο μενού.
Στις 16:00, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Περιστέρι, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2. Ακολουθεί στις 17:30 η σπουδαία εκτός έδρας μάχη της ΑΕΚ με τον Ηρακλή (ΕΡΤ 2 Σπορτς), ενώ λίγο αργότερα (18:15) θα έχουμε το τζάμπολ στο Πανιώνιος - Άρης (ΕΡΤ 2).
Την ίδια ώρα (18:15) στην Καρδίτσα, η τοπική ομάδα φιλοξενεί τον Κολοσσό H Hotels, σε μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ Σπορτς 1.
Οι μεταδόσεις της ημέρας στη Stoiximan GBL
ΠΑΟΚ - Περιστέρι (17:00, ΕΡΤ2)
Ηρακλής - ΑΕΚ (17:30, ΕΡΤ 2 Σπορτς)
Πανιώνιος - Άρης (18:15, ΕΡΤ 2)
ΑΣ Καρδίτσας - Κολοσσός H Hotels (18:15, ΕΡΤ Σπορτς 1)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.