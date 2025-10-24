Ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ με τον Ντι Τζέι Φάντερμπερκ να παίρνει τη θέση του Τμ Λάμπρεχτ.

Ο Ηρακλής ετοιμάζεται να υποδεχτεί στο Ιβανώφειο την ΑΕΚ για την τέταρτη αγωνιστική της Stoiximan GBL, σε ένα από τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα του Σαββάτου (25/10). Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 17:30.

Όπως έγινε γνωστό, η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα αντιμετωπίσει τον «δικέφαλο», έχοντας πραγματοποιήσει μία αλλαγή ξένου στο ρόστερ. Πιο συγκεκριμένα, στη διάθεση του Γιώργου Σιγάλα θα είναι πλέον ο Ντι Τζέι Φάντερμπερκ, στη θέση του Τιμ Λάμπρεχτ.

Από την πλευρά του, ο άμεσος συνεργάτης του Σιγάλα, Σωτήρης Καραποστόλου, δήλωσε:

«Ένα δύσκολο παιχνίδι στην έδρα μας με μια ομάδα, που στην GBL δεν έχει γνωρίσει ακόμη την ήττα και δείχνει να βρίσκεται σε καλό μπασκετικό ρυθμό. Από την άλλη μεριά, εμείς θέλουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην χάσουμε δεύτερο συνεχόμενο αγώνα στο γήπεδό μας.

Η συγκέντρωσή μας και η ενέργειά μας πρέπει να είναι σε υψηλά επίπεδα καθόλη την διάρκεια του παιχνιδιού και να προσπαθήσουμε να επιβάλουμε το δικό μας ρυθμό στην έδρα μας, με τη βοήθεια του κόσμου μας».