Σάκοτα: «Έχω καλές αναμνήσεις από τον Ηρακλή, γνωρίζουμε ότι θα έχουμε δύσκολη δουλειά στο Ιβανώφειο»
Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για την τέταρτη αγωνιστική της Stoiximan GBL, όπου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Ηρακλή, σε ένα παιχνίδι το οποίο ξεχωρίζει στο πρόγραμμα του Σαββάτου (25/10).
Στις δηλώσεις του ενόψει της αυριανής αναμέτρησης (25/10, 17:30), ο προπονητής των «κιτρινόμαυρων», Ντράγκαν Σάκοτα, υπογράμμισε ότι όλοι γνωρίζουν τη δυσκολία του συγκεκριμένου παιχνιδιού.
«Είναι ευχάριστο, που μία ιστορική ομάδα, ο Ηρακλής, επέστρεψε στην Α1. Είναι μία ομάδα από την οποία έχω πολύ καλές αναμνήσεις από τη θητεία μου ως προπονητής. Σε ό,τι αφορά στο ματς, έχω να πω, ότι ο Ηρακλής είναι ένας επικίνδυνος αντίπαλος. Και δεν είναι μόνο η αξία των παικτών, αλλά και ο ενθουσιασμός και η ενέργεια, που δίνει στους παίκτες η… εξέδρα. Γνωρίζουμε καλά, ότι θα έχουμε δύσκολη δουλειά στο Ιβανώφειο».
Υπενθυμίζουμε ότι ο έμπειρος Σέρβος τεχνικός, βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη, την περίοδο από το 1998 έως και το 2000.
