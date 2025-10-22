Στην τελική ευθεία φαίνεται ότι μπαίνει η υπόθεση του Αριστοτέλη Μυστακίδη στον ΠΑΟΚ.

Ικανοποίηση επικρατεί από την πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη, καθώς ο οικονομικός και νομικός έλεγχος που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας εισόδου του στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ έφτασε στο τέλος της, με τα αποτελέσματα να είναι θετικά. Αυτό σημαίνει ότι πλέον απομένουν μόνο τα διαδικαστικά βήματα ώστε να υπάρξει οριστική επιβεβαίωση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Παράλληλα με αυτόν τον τρόπο φαίνεται ότι όλα κινούνται σύμφωνα με τον προγραμματισμό και το πλάνο που είχε θέσει η πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη, χωρίς να υπάρχουν απρόοπτα ενώ μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να υπάρξει και η επίσημη ενημέρωση από την «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ, ως προς την εξέλιξη όλων όσων συμβαίνουν στον σύλλογο.

Όπως όλα δείχνουν, μέσα στο επόμενο διάστημα, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αναμένεται να περάσει και επίσημα στα χέρια του Αριστοτέλη Μυστακίδη και να περάσει με αυτόν τον τρόπο η ομάδα σε μία νέα εποχή.