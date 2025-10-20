Τζόρνταν Κινγκ: «Το Μαρούσι μπορεί να κάνει θόρυβο στο πρωτάθλημα»

Το Μαρούσι λύγισε τον Άρη στη δεύτερη παράταση, και ο Τζόρνταν Κινγκ παραδέχθηκε ότι η παρουσία του στην ομάδα των Βορείων Προαστίων αποτελεί σημαντική αναβάθμιση στην καριέρα του, μιλώντας παράλληλα για τους στόχους των «κιτρινόμαυρων» στο πρωτάθλημα.

Το Μαρούσι πανηγύρισε την πρώτη νίκη της σεζόν απέναντι στον Άρη, έστω κι αν χρειάστηκε τη δεύτερη παράταση απέναντι στους Θεσσαλονικείς και ο Τζόρνταν Κινγκ εξήγησε πως η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου πήρε την αυτοπεποίθηση που χρειαζόταν.

«Ο καθένας έχει την άποψή του. Εγώ πιστεύω ότι περισσότερη σημασία είχε η νίκη παρά ο τρόπος που ήρθε. Σίγουρα δεν έπρεπε να φτάσουμε ως τη δεύτερη παράταση, αλλά στο τέλος της ημέρας πήραμε την αυτοπεποίθηση που χρειαζόμαστε για τα ματς που έρχονται, γιατί είμαστε μια ομάδα με πολλούς νέους παίκτες», παραδέχθηκε, μιλώντας στο maroussibasketball.gr, ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ.

Παρότι είναι η δεύτερη επαγγελματική σου σεζόν, παίζεις και κυρίως σκοράρεις με αυτοπεποίθηση βετεράνου…

«Αυτό που βλέπετε είναι αποτέλεσμα μιας ομαδικής προσπάθειας. Έχω αυτοπεποίθηση. Όμως το σημαντικό είναι ότι νιώθω ότι έχω την εμπιστοσύνη του προπονητή και των συμπαικτών μου. Την έχω και δεν έχω να φοβηθώ τίποτα».

Μετά το μικρό αυτό διάστημα που έχει τρέξει το πρωτάθλημα, τι προαίσθημα έχεις για τη σεζόν;

«Έχουμε όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές. Οργανωμένη ομάδα, μέσα κι έξω από το γήπεδο, δουλεύουμε σκληρά, ηρεμία, δεν παίζουμε με εγωϊσμό και θεωρώ ότι όταν υπάρχουν τέτοιες συνθήκες από εμάς εξαρτάται να φτάσουμε όσο ψηλότερα γίνεται»

Τι σημαίνει για την πορεία της καριέρας σου το Μαρούσι;

«Είναι μια μεγάλη αναβάθμιση και μια μεγάλη ευκαιρία. Ευχαριστώ τους προπονητές που με πίστεψαν και τους ανθρώπους του κλαμπ που με υποστηρίζουν καθημερινά. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε θόρυβο στο πρωτάθλημα, γιατί έχουμε όλα τα συστατικά».

Τελικά, Μαϊκλ (Τζόρνταν), ή Λεμπρόν (Κίνγκ);

«Είμαι φαν του Λεμπρόν. Όμως επειδή φαίνεται ότι η σωματοδομή μου έχει διαφορές και με τους δυο. Δουλεύω για να φτιάξω την δική μου ταυτότητα και βασιστώ στα δικά μου χαρακτηριστικά χωρίς αντιγραφές».