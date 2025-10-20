Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε την παρακάμερα από την αναμέτρηση με τον Πανιώνιο, εκεί όπου πρωταγωνίστησαν μεταξύ άλλων και οι μικροί φίλοι της ομάδας που βρέθηκαν στο ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε τον Πανιώνιο το μεσημέρι της Κυριακής, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL, σε ένα παιχνίδι που οι μικροί φίλοι των Πειραιωτών είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν από κοντά τους αγαπημένους τους παίκτες.

Περίπου 4.000 φίλοι του Ολυμπιακού παρακολούθησαν την αναμέτρηση. Με την πλειονότητα αυτών να είναι οικογένειες και μικρά παιδιά. Τα οποία απόλαυσαν τόσο το παιχνίδι, όσο και τις δραστηριότητες που είχε ετοιμάσει η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ για εκείνα.

Σε ένα ματς, στο οποίο οι τρεις του Ολυμπιακού, Βεζένκοβ, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ βραβεύτηκαν για την περσινή σεζόν, στην οποία αποτέλεσαν μέλη της κορυφαίας πεντάδας του πρωταθλήματος.