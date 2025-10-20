Ολυμπιακός: Τα παιδικά χαμόγελα και οι δραστηριότητες για τους μικρούς φίλους της ομάδας στο ΣΕΦ
Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε τον Πανιώνιο το μεσημέρι της Κυριακής, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL, σε ένα παιχνίδι που οι μικροί φίλοι των Πειραιωτών είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν από κοντά τους αγαπημένους τους παίκτες.
- Ολυμπιακός - Πανιώνιος 81-66: Άνετη νίκη στην επιστροφή Γουόκαπ-Φουρνιέ
- Ολυμπιακός, Παπανικολάου: Προσπέρασε τον Μάντζαρη, 4ος πασέρ στην ιστορία των Πειραιωτών στη Stoiximan GBL
Περίπου 4.000 φίλοι του Ολυμπιακού παρακολούθησαν την αναμέτρηση. Με την πλειονότητα αυτών να είναι οικογένειες και μικρά παιδιά. Τα οποία απόλαυσαν τόσο το παιχνίδι, όσο και τις δραστηριότητες που είχε ετοιμάσει η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ για εκείνα.
Σε ένα ματς, στο οποίο οι τρεις του Ολυμπιακού, Βεζένκοβ, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ βραβεύτηκαν για την περσινή σεζόν, στην οποία αποτέλεσαν μέλη της κορυφαίας πεντάδας του πρωταθλήματος.
Η παρακάμερα του Ολυμπιακός - Πανιώνιος
