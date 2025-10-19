Ολυμπιακός, Βεζένκοβ, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ βραβεύτηκαν πριν το τζάμπολ του αγώνα με Πανιώνιο
Οι Βεζένκοβ, Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ ξεχώρισαν την περσινή σεζόν, κερδίζοντας μια θέση στην καλύτερη πεντάδα του πρωταθλήματος, βραβεία που παρέλαβαν πριν το τζάμπολ του Ολυμπιακός - Πανιώνιος.
LIVE: Ολυμπιακός - Πανιώνιος
Οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, κυριοι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος βράβευσαν τους Βεζένκοβ, Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ, παραδίδοντάς τους τα βραβεία που κατέκτησαν την περασμένη σεζόν με τις εμφανίσεις τους.
Ο Σάσα Βεζένκοβ είχε την τιμητική του, καθώς παρέλαβε δύο βραβεία, όντας επίσης και ο MVP της Stoiximan GBL την περασμένη σεζόν.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ολυμπιακός: Επιστρέφουν οι Φουρνιέ και Γουόκαπ κόντρα στον Πανιώνιο
- Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός: Που θα δείτε τις αναμετρήσεις των «αιωνίων» για τη Stoiximan GBL και τα παιχνίδια από τα υπόλοιπα πρωταθλήματα της Ευρώπης
- Stoiximan GBL: Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πανιώνιο, δοκιμασία στη Ρόδο για τον Παναθηναϊκό