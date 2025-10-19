Ολυμπιακός, Βεζένκοβ, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ βραβεύτηκαν πριν το τζάμπολ του αγώνα με Πανιώνιο

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Βεζένκοβ, Φουρνιέ, Μιλουτόνοφ
Βεζένκοβ, Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ είχαν την τιμητική τους πριν το τζάμπολ του αγώνα με τον Πανιώνιο.

Οι Βεζένκοβ, Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ ξεχώρισαν την περσινή σεζόν, κερδίζοντας μια θέση στην καλύτερη πεντάδα του πρωταθλήματος, βραβεία που παρέλαβαν πριν το τζάμπολ του Ολυμπιακός - Πανιώνιος.

Οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, κυριοι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος βράβευσαν τους Βεζένκοβ, Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ, παραδίδοντάς τους τα βραβεία που κατέκτησαν την περασμένη σεζόν με τις εμφανίσεις τους.

Ο Σάσα Βεζένκοβ είχε την τιμητική του, καθώς παρέλαβε δύο βραβεία, όντας επίσης και ο MVP της Stoiximan GBL την περασμένη σεζόν.

