Ολυμπιακός, Παπανικολάου: Προσπέρασε τον Μάντζαρη, 4ος πασέρ στην ιστορία των Πειραιωτών στη Stoiximan GBL

Ολυμπιακός, Παπανικολάου: Προσπέρασε τον Μάντζαρη, 4ος πασέρ στην ιστορία των Πειραιωτών στη Stoiximan GBL

Δημήτρης Οικονόμου
Κώστας Παπανικολάου
Ο Κώστας Παπανικολάου έφτασε τις 623 ασίστ στην καριέρα του με τον Ολυμπιακό και προσπέρασε στη σχετική λίστα για τη Stoiximan GBL τον Βαγγέλη Μάντζαρη, όντας πλέον στην 4η θέση.

Αυτή η σεζόν για τον Κώστα Παπανικολάου φέρνει πολλά milestones δίπλα από το όνομά του. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, πριν από μερικές ημέρες βραβεύτηκε στο ΣΕΦ από τους Προέδρους της ομάδας, αφού είναι πλέον ο ρέκορντμαν συμμετοχών, προσπερνώντας τον Γιώργο Πρίντεζη στη σχετική λίστα.

Λίγες ημέρες αργότερα, κατέγραψε την 400ή συμμετοχή του στα παρκέ της EuroLeague, με τις φανέλες του Ολυμπιακού και της Μπαρτσελόνα, όντας στην πέμπτη θέση πίσω από τους Σέρχιο Γιουλ (450), Κώστα Σλούκα (429), Κάιλ Χάινς (425) και Σέρχιο Ροντρίγκεθ (405).

Στα της Stoiximan GBL τώρα, οι ασίστ που μοίρασε απέναντι στον Πανιώνιο ήταν αρκετές για να τον τοποθετήσουν στην τέταρτη θέση όλων των εποχών για τον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένα, ο Κώστας Παπανικολάου ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 6 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη σε 16'28'' συμμετοχής.

 

Με αυτές τις δύο ασίστ, έφτασε τις 623 στην καριέρα του με τον Ολυμπιακό στη Stoiximan GBL, αφήνοντας πλέον πίσω τον Βαγγέλη Μάντζαρη. Ο νυν γκαρντ της Μυκόνου, αγωνίστηκε στους Πειραιώτες από το 2011 έως το 2019, φτάνοντας τις 622 ασίστ.

Πλέον ο Παπανικολάου είναι μόνος 4ος στη σχετική λίστα και κοιτάζει ψηλότερα.

@Photo credits: eurokinissi, KLODIAN LATO
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα