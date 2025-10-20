Ο Κώστας Παπανικολάου έφτασε τις 623 ασίστ στην καριέρα του με τον Ολυμπιακό και προσπέρασε στη σχετική λίστα για τη Stoiximan GBL τον Βαγγέλη Μάντζαρη, όντας πλέον στην 4η θέση.

Αυτή η σεζόν για τον Κώστα Παπανικολάου φέρνει πολλά milestones δίπλα από το όνομά του. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, πριν από μερικές ημέρες βραβεύτηκε στο ΣΕΦ από τους Προέδρους της ομάδας, αφού είναι πλέον ο ρέκορντμαν συμμετοχών, προσπερνώντας τον Γιώργο Πρίντεζη στη σχετική λίστα.

Λίγες ημέρες αργότερα, κατέγραψε την 400ή συμμετοχή του στα παρκέ της EuroLeague, με τις φανέλες του Ολυμπιακού και της Μπαρτσελόνα, όντας στην πέμπτη θέση πίσω από τους Σέρχιο Γιουλ (450), Κώστα Σλούκα (429), Κάιλ Χάινς (425) και Σέρχιο Ροντρίγκεθ (405).

Ο Κώστας Παπανικολάου έγινε ο 4ος πασέρ του Ολυμπιακού στη Stoiximan GBL‼

Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» είχε δύο ασίστ στον αγώνα με τον Πανιώνιο, έφτασε τις 623 και ξεπέρασε τον Βαγγέλη Μάντζαρη που είχε 622 στην οχταετία 2011-19.#StoiximanGBL #GBL #OlympiacosBC pic.twitter.com/QhpnApn67d — GBL (@StoiximanGBL) October 19, 2025

Στα της Stoiximan GBL τώρα, οι ασίστ που μοίρασε απέναντι στον Πανιώνιο ήταν αρκετές για να τον τοποθετήσουν στην τέταρτη θέση όλων των εποχών για τον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένα, ο Κώστας Παπανικολάου ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 6 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη σε 16'28'' συμμετοχής.

Με αυτές τις δύο ασίστ, έφτασε τις 623 στην καριέρα του με τον Ολυμπιακό στη Stoiximan GBL, αφήνοντας πλέον πίσω τον Βαγγέλη Μάντζαρη. Ο νυν γκαρντ της Μυκόνου, αγωνίστηκε στους Πειραιώτες από το 2011 έως το 2019, φτάνοντας τις 622 ασίστ.

Πλέον ο Παπανικολάου είναι μόνος 4ος στη σχετική λίστα και κοιτάζει ψηλότερα.