Ο Τζανμάρκο Ποτζέκο βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις ώστε να γίνει ο νέος προπονητής του Πανιωνίου.

Ο Πανιώνιος μπορεί να άρχισε με υψηλές προσδοκίες τη φετινή σεζόν τόσο στη Stoiximan GBL και το EuroCup ωστόσο τα αποτελέσματα και η εικόνα της ομάδας προκάλεσαν δυσαρέσκεια.

Η ομάδα από τη Νέα Σμύρνη βρίσκεται σε αναζήτηση νέου προπονητή, με ένα όνομα το οποίο προκύπτει αυτή τη στιγμή να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τους «κυανέρυθρους», να είναι αυτό του Τζανμάρκο Ποτζέκο!

Ο Λούκα Παβίσεβιτς και οι συνεργάτες του θα βρίσκονται σε άδεια μέχρι να βρεθεί η λύση στο θέμα της αποζημίωσης των συμβολαίων, με τους Κρις Χουγκάζ και Νίκο Καραγιάννη να είναι οι άνθρωποι που θα κοουτσάρουν την ομάδα στον αγώνα της Κυριακής (19/10, 13:00) με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Τελευταία φορά όπου ο 53χρονος Ιταλός προπονητής βρέθηκε σε συλλογικό επίπεδο ήταν το 2024 όταν είχε αναλάβει τον πάγκο της Βιλερμπάν. Ο ίδιος φυσικά είναι ο άνθρωπος που από το 2022 βρίσκεται στο «τιμόνι» της εθνικής Ιταλίας, έχοντας προσφέρει αρκετές viral στιγμές με τον τρόπο με τον οποίο του αρέσει να δείχνει τα συναισθήματά του.