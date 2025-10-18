Ο Ραϊκουάν Γκρέι της ΑΕΚ ξεσήκωσε το κοινό με το εντυπωσιακό κάρφωμα του κόντρα στην Καρδίτσα.

Η ΑΕΚ υποδέχθηκε στη Sunel Arena την Καρδίτσα στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη Stoiximan GBL και στο πρώτο ημίχρονο πρόσφερε θέαμα σε όσους παρακολούθησαν τον αγώνα.

Στα τελευταία λεπτά της δεύτερης περιόδου, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ πέταξε μπροστά τη μπάλα, ο Ραϊκουάν Γκρέι βρήκε ελεύθερο διάδρομο και έδειξε τις ικανότητες του στα καρφώματα, ξεσηκώνοντας το κοινό.

Αυτό μάλιστα, ήταν το καλάθι με το οποίο ολοκληρώθηκε το σερί 19-3 της Βασίλισσας, με το οποίο το σκορ έφτασε στο 33-18.