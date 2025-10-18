AEK - Καρδίτσα: Η 12άδα της Ένωσης για την 5η σερί νίκη

Δείτε τις 12άδες της ΑΕΚ και της Καρδίτσας για το ματς της Stoiximan GBL.

Η ΑΕΚ συνεχίζει το σερί της σε όλες τις διοργανώσεις και μετρά 4 σερί νίκες. Η Ένωση επικράτησε της Σολνόκι με 91-77 στη SUNEL Arena για το BCL και έκανε το 2/2 στην Ευρώπη.

Η Ένωση υποδέχεται την Καρδίτσα για τη Stoiximan GBL στη SUNEL Arena (16:00) και θέλει να διευρύνει το σερί των θετικών αποτελεσμάτων, πριν πάει στη Θεσσαλονίκη για να παίξει με τον Ηρακλή. O Nτράγκαν Σάκοτα έχει όλους τους παίκτες ετοιμοπόλεμους.

Η 12άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Κατσίβελης, Φλιώνης Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας, Μπάρτλεϊ, Αρμς, Σίλβα, Χαραλαμπόπουλος.

Η 12άδα της Καρδίτσας: Γουίγκινς, Mπράντον Τζέφερσον, Χόρκλερ, Έλις, Λιάπης, Ζευγαρας, Δίπλαρος, Κασελάκης, Καμπερίδης, Ντάμιεν Τζέφερσον, Μάντσεν και Χουγκάζ

