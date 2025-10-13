Πρόεδρος Πανιωνίου προς παίκτες: «Αισθάνομαι ντροπή για την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα»

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Πανιώνιος, Θεόδωρος Μικρόπουλος βρέθηκε στην προπόνηση της ομάδας τη Δευτέρα και έδειξε την ενόχληση του για την εικόνα στα τελευταία ματς.

Ο Πανιώνιος άρχισε τη νέα σεζόν έχοντας υψηλές βλέψεις, με την ομάδα από τη Νέα Σμύρνη να επιστρέφει και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μέσω του EuroCup, κάτι το οποίο είχε προκαλέσει έντονο ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων του «ιστορικού».

Η εικόνα της ομάδας όμως στα πρώτα επίσημα παιχνίδια ωστόσο φέρνει έντονο προβληματισμό στο... στρατόπεδο των «κυανέρυθρων» και όπως όλα δείχνουν, ο Λούκα Παβίσεβιτς αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας.

Ο Θεόδωρος Μικρόπουλος, πρόεδρος της ΚΑΕ Πανιώνιος, έδωσε το «παρών» στην προπόνηση της Δευτέρας (13/10) στο ΔΑΚ Γλυφάδας. Πρώτη φορά στα τέσσερα χρόνια που βρίσκεται στην διοικητική ηγεσία, μαζί με τον Παναγιώτη Ηλιάδη, που επισκέπτεται την προπόνηση ώστε να μιλήσει στους παίκτες και τον προπονητή σε μια τέτοια κατάσταση.

«Στα τέσσερα χρόνια που βρισκόμαστε στον Πανιώνιο, οι πιο παλιοί, όπως ο Νίκος Γκίκας, μπορούν να σας βεβαιώσουν ότι δεν έρχομαι συχνά. Θέλω να σας πω ότι αισθάνομαι ντροπή για την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα και δεν επιθυμώ να επαναληφθεί. Θέλω σκληρή δουλειά από όλους σας και να αναλογιστείτε τις ευθύνες σας κι αναφέρομαι τόσο στος παίκτες, όσο και στους προπονητές και σε όλους. Δεν πρόκειται να ανεχτώ να υπάρχει παρόμοια εικόνα στους επόμενους αγώνες και θέλω να αλλάξει αυτό άμεσα», ανέφερε στην ομιλία του.