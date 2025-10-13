Ο Λούκα Παβίτσεβιτς αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα.

Ο Πανιώνιος άρχισε τη νέα σεζόν έχοντας υψηλές βλέψεις, με την ομάδα από τη Νέα Σμύρνη να επιστρέφει και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μέσω του EuroCup, κάτι το οποίο είχε προκαλέσει έντονο ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων του «ιστορικού».

Η εικόνα της ομάδας στα πρώτα επίσημα παιχνίδια ωστόσο φέρνει έντονο προβληματισμό στο... στρατόπεδο των «κυανέρυθρων» και όπως όλα δείχνουν, ο Λούκα Παβίσεβιτς αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας.

Ο Πανιώνιος βρίσκεται στην αναζήτηση προπονητή, έχοντας το βλέμμα του στραμένο τόσο για ξένο τεχνικό όσο και για ορισμένες περιπτώσεις Ελλήνων, οι οποίοι στο παρελθόν έχουν βρεθεί σε αρκετά υψηλό επίπεδο.