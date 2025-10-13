To Gazzetta στέκεται στην εμφάνιση του Σορτς στο ντέρμπι και ξεψαχνίζει τις επιδόσεις του όταν παίζει μαζί με τον Ναν, βάζοντας στην εξίσωση τους αναγνώστες του.

Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό AKTOR για τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL και κατάφερε να πάρει τη νίκη στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν, έχοντας επικρατήσει με 90-86.

Η ομάδα του Άταμαν έπαιξε χωρίς τον Κέντρικ Ναν, με το «βάρος» να πέφτει στον Τι Τζέι Σορτς. O γκαρντ των «πρασίνων» ήταν από τους κορυφαίους παίκτες της αναμέτρησης και τελείωσε με 19 πόντους (8/12 δίποντα, 1/3 βολές) ενώ παράλληλα πήρε πέντε ριμπάουντ και μοίρασε πέντε ασίστ σε 27:04 λεπτά εντός παρκέ. Το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudlinstat στέκεται στις επιδόσεις του Σορτς με Ναν στο παρκέ, αλλά και χωρίς εκείνον όπως στο ματς με τον Ολυμπιακό.

Δυσκολεύεται αρκετά μαζί με Ναν

Τα σουτ του Σορτς στα ματς που έπαιξε ο Ναν

O Σορτς έχει συνυπάρξει σε τέσσερα ματς στο παρκέ με Ναν. Σε αυτά τα παιχνίδια λοιπόν έχει επιχειρήσει 26 σουτ και έχει βρει στόχο μόλις στα 6 από αυτά. Δηλαδή μεταφράζεται σε ποσοστό 26%. Μετρά 4.6 πόντους ανά ματς με 2.8 ασίστ. Αρκετά άστοχος!

Τέλος ο μέσος όρος στο usage σε αυτά τα ματς φτάνει στο 19.8%. Με τον Ναν στο παρκέ, σίγουρα ο Σορτς περιορίζεται και δεν παίρνει τις μπάλες και τις προσπάθειες που θα έπαιρνε αν ο Ναν λείπει, όπως έγινε κόντρα στον Ολυμπιακό.

Είναι δύσκολη εξίσωση το πως θα τους ταιριάξεις. Αφου ο Σορτς έφυγε από την Παρί που ήταν ο απόλυτος κουμανταδόρος και ήρθε σε μια ομάδα που ο σταρ είναι ο Ναν και η ομάδα του Αταμάν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εκείνον.

Χωρίς Ναν έλαμψε

Τα σουτ στο ματς με τον Ολυμπιακό

Φυσικά το τελευταίο του δείγμα του Σορτς είναι εντυπωσιακό. Με τον Ναν εκτός, ο Σορτς βρήκε την ευκαιρία να βγει μπροστά και να λάμψει σε ένα πολύ απαιτητικό ματς. Ο γκαρντ των πράσινων με 19 πόντους και 8/12 δίποντα παραλίγο να πάρει το διπλό για τον Παναθηναϊκό, αλλά στο τέλος ο Ολυμπιακός άντεξε κι επικράτησε. Πήρε 15 σουτ και ευστόχησε στα 9 από αυτά.

Ο πρώην παίκτης της Παρί βοήθησε με πολλούς τρόπους , αφού μέτρησε και 5 ριμπάουντ με 5 ασίστ. Το usage του εκτοξεύτηκε στο 30.9%. Οι ευθύνες ήταν πολύ περισσότερες σε σχέση με τα άλλα ματς, όπου ο Ναν είναι ο... διευθυντής της ορχήστρας και κάνει τα πάντα να κινούνται στην επίθεση του τριφυλλιού.

Ο Σορτς χωρίς Ναν στο παρκέ ήταν ο ηγέτης στην περιφέρεια της ομάδας, έχοντας πάντως τη βοήθεια του Τολιόπουλου στο πρώτο ημίχρονο.

