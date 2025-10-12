Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έδειξε για άλλη μια φορά πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, όντας κομβικός στο ντέρμπι και ο παίκτης με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής.

Ο Ολυμπιακός βρήκε τρόπο να επιστρέψει από το -12 και να κάνει δικό του το πρώτο ντέρμπι της σεζόν, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ για ακόμα μια βραδιά σε τρομερή κατάσταση.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τη νίκη με 90-86, έχοντας τον σούτινγκ γκαρντ τους στους 16 πόντους. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο Ντόρσεϊ σκόραρε μεν, όπως γνωρίζει να κάνει καλά, αλλά με την απουσία των Τόμας Γουόκαπ και Εβάν Φουρνιέ, έκανε τα πάντα στο παρκέ.

Πέραν από εκτελεστής, έγινε και δημιουργός, μοιράζοντας 8 ασίστ, από τις 23 του Ολυμπιακού και μαζεύοντας ακόμα 5 ριμπάουντ. Όλα αυτά, σε 36'55'' συμμετοχής, τα περισσότερα από κάθε άλλον στο παρκέ.

Ο Ντόρσεϊ αποχώρησε προς τα μέσα της 2ης περιόδου και φυσικά, από τη στιγμή που επέστρεψε στην αρχική πεντάδα του δευτέρου ημιχρόνου, δε βγήκε ποτέ από το παρκέ. Παίζοντας παραπάνω και από τον Βεζένκοβ (33'05'') αλλά από τον Γουόρντ (30'39''). Με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να είναι αυτός που πάτησε περισσότερο παρκέ για τον Παναθηναϊκό (35'30'').

Μία απόφαση, φυσικά, πέρα για πέρα λογική από τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Χωρίς τον Φουρνιέ, ο Ντόρσεϊ ήταν ο μοναδικός γκαρντ που έκανε απρόβλεπτη την επίθεση του Ολυμπιακού, απειλώντας από κάθε σημείο του παρκέ, δημιουργώντας για τους συμπαίκτες του και τιμωρώντας την άμυνα των «πρασίνων». Οπότε, ήταν φυσιολογικό να μην τον αποσύρει στο δεύτερο μέρος και να κάνει... ρεκόρ συμμετοχής, όντας στην καλύτερη κατάσταση μετά τους εκπληκτικούς περσινούς τελικούς και το εξαιρετικό του EuroBasket 2025.