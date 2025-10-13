Το μειδίαμα του Ολυμπιακού και ο προβληματισμός του Παναθηναϊκού

Ο Αντώνης Καλκαβούρας καταγράφει τα μηνύματα που εξέπεμψε το πρώτο «αιώνιο» ντέρμπι της σεζόν κι επιχειρεί έναν μίνι απολογισμό της 2ης αγωνιστικής στην Stoiximan GBL. H έξτρα αποτελεσματική διάσταση στο παιχνίδι των «ερυθρολεύκων» και το σαφές αμυντικό πρόβλημα των «πρασίνων».

Το μόνο στοιχείο που οφείλουμε να παραθέσουμε, πριν μπούμε στο «ψητό» της ανάλυσης και του σχολιασμού της πρώτης εφετινής μάχης των «αιωνίων αντιπάλων», είναι ότι η «πύρρειος» νίκη (90-86) του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού, δεν είναι ούτε για... χαρές και πανηγύρια από την πλευρά των νικητών και φυσικά ούτε για να τα «βάφει μαύρα» η αντίστοιχη των ηττημένων.

Με τις εκατέρωθεν σημαντικές απουσίες που είχαν και οι δύο αντίπαλοι, το τελικό αποτέλεσμα, προσέδωσε κατά βάση ηρεμία, ώθηση και έξτρα αυτοπεποίθηση στους «ερυθρόλευκους» (σε μία χρονική στιγμή που τις είχαν ανάγκη) και ταυτόχρονα «χτύπησε» ένα μικρό αλλά αρκετά ηχηρό «καμπανάκι» για τους «πράσινους!

Ολυμπιακός: Ντόρσεϊ, αθλητική αναβάθμιση στην άμυνα και 23 ασίστ χωρίς... δημιουργούς!

Κατ’ αρχάς, για τους Πειραιώτες φάνηκε ξεκάθαρα γιατί ο Ντόρσεϊ αποτελεί «εσωτερική μετεγγραφή»... αεροδρομίου! Τόσο από επικοινωνιακής, όσο κυρίως από ουσιαστικής πλευράς! Ο τύπος δεν έχει υστερήσει ούτε σε ένα εφετινό ματς και παίζει με κεκτημένη ταχύτητα από το Eurobasket!

Σε ένα ματς που η ομάδα του κλήθηκε να παίξει με ενάμιση playmaker (ο Νιλικίνα και ο Λι δεν είναι creators) και βασικά με «ψαλιδισμένα τα δημιουργικά της φτερά», το παλικάρι έκανε ρεκόρ καριέρας στις ασίστ (8) και συνέβαλε τα μέγιστα ώστε οι πρωταθλητές να καταγράψουν τις περισσότερες ασίστ (23) σε εφετινό παιχνίδι σε Ελλάδα ή Ευρώπη! Χωρίς Γουόκαπ, Φουρνιέ και ΜακΚίσικ (τον Έβανς δεν τον έχουμε δει ακόμη για να τον συμπεριλάβουμε)!

Κατά δεύτερον, οι προσθήκες του Γουορντ (η επιτομή του physical forward με «τρομερά» χέρια), του Νιλικίνα και του Χολ , κατέστησαν αυτομάτως το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα πολύ πιο αθλητικό και αποτελεσματικό στα μετόπισθεν. Σε αυτό τον τομέα βοήθησε αρκετά και ο Λι, που έχει έκρηξη και ταχύτητα χάρη στα γρήγορα πόδια. Αυτά τα χαρακτηριστικά, όμως, δίνουν ταυτόχρονα και άλλη ευελιξία στην επιθετική λειτουργία της ομάδας και αυτό φάνηκε στο 2ο μέρος...

Για την κλάση του Βεζένκοβ και την πολυτέλεια της απόδοσης των +20 λεπτών του Μιλουτίνοφ (σε πόντους και ριμπάουντ) στο παρκέ, έχουν γραφτεί πολλά... βιβλία έως τώρα, οπότε ας μην επαναλαμβανόμαστε...

Οπότε, ο Ολυμπιακός ας κρατήσει την πρώτη νίκη του σε κανονική περίοδο πρωταθλήματος μετά από 2 χρόνια και 4 σερί ήττες και το αν το +4 είναι πολύ ή λίγο, θα το εξετάσουμε στις 30 Μαρτίου! Όταν και οι δύο ομάδες, λογικά θα μάχονται για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα ενόψει playoffs και οι αγωνιστικοί συσχετισμοί ενδεχομένως να είναι διαφορετικοί.

Αν και το πιο σημαντικό κατά την ταπεινή μου άποψη, ήταν ότι οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν ότι κατ' ανάγκη μπορούν να παίξουν κι ένα διαφορετικό και τηρουμένων των αναλογιών πιο ελκυστικό και απολαυστικό μπάσκετ, που τους καθιστά εξίσου αποτελεσματικούς και πιο πολυδιάστατους.

Παναθηναϊκός: «Καμπανάκι» προβληματισμού για την άμυνα!

Αν κάτι πρέπει να δώσει τροφή για αξιολόγηση, ανάλυση και προβληματισμό στην πλευρά των ηττημένων, αυτό πρέπει να γίνει όχι όσον αφορά στην βαθμολογικής συνέπεια του αποτελέσματος (το -4 είναι διαφορά που καλύπτεται στην ρεβάνς του 2ου γύρου), αλλά κυρίως όσον αφορά τις αγωνιστικές προεκτάσεις που προκάλεσε η εικόνα των παικτών του Άταμαν στην άμυνα!

Στο σαββατιάτικο (11/10) blog, είχα καταστήσει σαφές ότι αν ο Φουρνιέ δεν ήταν διαθέσιμος (είχαν τεθεί εκτός ο Γουόκαπ, ο ΜακΚίσικ και ο Έβανς), τότε οι φιλοξενούμενοι θα προέβαλαν ως το φαβορί, από την άποψη της σεβαστής ποιοτικής υπεροχής που θα είχαν στα guard και κατ’ επέκταση στην δημιουργία. Η παραπάνω άποψη, φυσικά, προϋπέθετε ότι ο Ναν θα αγωνιζόταν κανονικά.

Ο τραυματισμός του MVP και πρώτου σκόρερ του «τριφυλλιού», όμως, εξελίχθηκε σε μία απώλεια που τελικά δεν είχε τον βαθμό της επίδρασης που αρχικά περιμέναμε, κυρίως όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι.

Και αυτό γιατί η εναλλαγή δύο κοντών με τον Όσμαν, αλλά και το σχήμα με τα τρία guard που χρησιμοποίησε ο 59χρονος Τούρκος τεχνικός, επέτρεψε στην ομάδα του να παίξει (στην μεγαλύτερη διάρκεια του 1ου μέρους, αλλά και σε ένα μικρό διάστημα στην 3η και την 4η περίοδο αντίστοιχα) άκρως ορθολογικό παιχνίδι στην επίθεση!

Κακά τα ψέματα, όταν ο παίκτης που λογίζεται ως ο 5ος guard στο rotation (Τολιόπουλος), μπαίνει στο πρώτο ντέρμπι της καριέρας του και εκτός έδρας σκοράρει 14 πόντους με 5/6 σουτ σε 5,5 λεπτά, πηγαίνοντας την διαφορά στο +12 (32-44 στο 17ο λεπτό), τότε η ομάδα κάτι έχει κάνει πολύ καλά...

Όταν ο Παναθηναϊκός τελειώνει το πρώτο 20λεπτό με σχεδόν 56% εντός πεδιάς και με μόλις 3 λάθη, τότε το 43-48 της ανάπαυλας, είναι ένα σκορ που περισσότερο κολακεύει τους γηπεδούχους, παρά επιβράβευσε την εξαιρετική απόδοση των φιλοξενουμένων.

Όπως, επίσης, είναι παράλογο για μία ομάδα του βεληνεκούς του «επτάστερου», να χάνει στο 30’ (68-67), έχοντας υποπέσει μόλις σε 5 λάθη και σουτάροντας με 55,1%!

Να το πάω ακόμη παραπέρα; Ο Παναθηναϊκός έχασε για πρώτη φορά την επαφή με το σκορ στην τελευταία περίοδο (η διαφορά πήγε μέχρι και το -7 στο 33’ και στην συνέχεια οι «πράσινοι» προσπέρασαν άλλες δύο φορές), στην διάρκεια της οποίας δεν υπέπεσαν ούτε σε ένα λάθος!

Κοινώς, οι περυσινοί Κυπελλούχοι Ελλάδας έχασαν ένα ματς στο οποίο πούλησαν πέντε φορές την μπάλα (μυθικό νούμερο για εκτός έδρας ντέρμπι), εκ των οποίων μόλις οι δύο συνέβησαν στην 3η περίοδο και καμία στην 4η!

Σε τι συμπέρασμα οδηγούμαστε; Από την στιγμή που οι «πράσινοι» σκόραραν 86 πόντους στο ΣΕΦ, η απουσία του Ναν τους «πλήγωσε» πολύ λιγότερο στην επίθεση απ’ ότι στην άμυνα, από την οποία έλλειψε η σκληράδα, η αθλητικότητα και το μέγεθός του σε σχέση με τους υπόλοιπους guard της ομάδας.

Μέχρι στιγμής, η προσθήκη του «μάγου» στο transition αλλά σαφώς πιο αντιμετωπίσιμου στο μισό γήπεδο, Σορτς, έχει μπερδέψει το back court του «τριφυλλιού» (πρέπει να παίξει πολύ ο Ναν, να προσαρμοστεί και να βρεί ρυθμό ο Τι Τζέι, αλλά και να έχει ρόλο και ο Σλούκας, που πάντα είναι απαραίτητος) και το κυριότερο έχει καταστήσει σαφώς πιο soft την αμυντική του λειτουργία, μέσω της «εξαφάνισης» του Γκραντ.

Ο 33χρονος Αμερικανός guard έχει σταδιακά μειούμενη χρονική συμμετοχή, με αποτέλεσμα από ‘κει που ήταν ο πιο παίκτης-κλειδί της ομάδας, να δείχνει εκτός φόρμας και να φαίνεται ότι ο προπονητής του τον εμπιστεύεται ολοένα και λιγότερο.

Στο Φάληρο, λοιπόν, που ο Ναν δεν έπαιξε, ο Αταμάν τον έβγαλε στο 23’34” με το σκόρ στο 52-53 και όταν τον ξαναέβαλε, ο Ολυμπιακός είχε κάνει ένα επιμέρους 20-14 και είχε περάσει με 72-67 (31’57”)! Στα σχήματα δε, με δυο εκ των Σορτς, Σλούκα και Τολιόπουλο στην πεντάδα, οι «ερυθρόλευκοι» σημάδευαν τα mismatch, από τα οποία και προερχόταν όλη η αμυντική ανισορροπία των αντιπάλων τους.

Στην παραπάνω πολύ σοβαρή «σπαζοκεφαλιά» που έχει να κάνει με το πως ο Τούρκος θα μπορέσει να παρουσιάσει την κοντινότερη εκδοχή του περυσινού Σορτς στον Παναθηναϊκό (πολύ δύσκολο εγχείρημα), χωρίς να απωλέσει τον αμυντικό χαρακτήρα που είχε πέρυσι η ομάδα του, συνυπολογίστε ότι ο Παναθηναϊκός εισπράττει από ελάχιστα έως τίποτε ουσιαστικό από την θέση του σέντερ, εκτός κι αν κατά συνθήκη παίζει ο Μήτογλου, που έχει συμπληρώσει μία τριάδα αγώνων με θετικό πρόσημο!

Εσείς δεν θα προβληματιζόσαστε; Με την 2η διαβολοβδομάδα να είναι προ των πυλών...

Stoiximan GBL: Limit up για ΑΕΚ και Περιστέρι, limit down για Άρη και Πανιώνιο!

Από τα υπόλοιπα πέντε παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής, ξεχωρίζω την σταθερή αμυντική βελτίωση της ΑΕΚ, που μέσα σε μία εβδομάδα, γύρισε ολοκληρωτικά τον διακόπτη της ενέργειας στα ανασταλτικά της καθήκοντα!

Κοινώς, τον... Άγιο που είχε στα τελευταία 2,5 λεπτά την προηγούμενη εβδομάδα στην Ρόδο, φρόντισε να τον «κεφαλαιοποιήσει» με κατάθεση σκληράδας, η οποία της απέφερε μέσο παθητικό 63 πόντων στα δύο επόμενα παιχνίδια της σε Ελλάδα και Ευρώπη και φυσικά αήττητο σε τρεις σερί αγώνες: 53 στην Ρίγα μεσοβδόμαδα για το BCL και 73 από τον Πανιώνιο κεκλεισμένων των θυρών στην “Sunel Arena”.

Αν οι «κυανέρυθροι» πρέπει να το ξαναπιάσουν από κάπου, ίσως πρέπει να αρχίσουν από την άμυνα, γιατί με τους 92,2 πόντους που δέχονται κατά μέσο όρο, δεν μπορούν να πάνε πουθενά...

Στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», τα 10 επιθετικά ριμπάουντ, τα 9 κλεψίματα της ομάδας του Βασίλη Ξανθόπουλου και η εμπιστοσύνη με την οποία περιέβαλε όλους τους νεοφερμένους (Νίκολς, Αμπερκρόμπι, Βαν Τούμπεργκεν και Καρντένας) σκόραραν το 76,4% των πόντων των γηπεδούχων) παίκτες, αποτελούν τους βασικούς λόγους που το Περιστέρι παρέμεινε αήττητο, κερδίζοντας ευκολότερα απ’ ό,τι δείχνει το τελικό 89-83 απέναντι στην πολύ αξιόμαχη Μύκονο, που δεν παράτησε το ματς ούτε στο -15.

Στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, η κατάμεστη Πυλαία έσπρωξε τον ΠΑΟΚ στην αποφυγή του... «εμφράγματος» (προηγούνταν επί 38,5 λεπτά στο ματς, με διαφορά που έφτασε ακόμη και στο +14) και μάλλον προκάλεσε απέτρεψε την ανατροπή στην τελευταία φάση του αγώνα. Οι γηπεδούχοι ήταν πολύ νευρικοί και αγχωμένοι για την πρώτη τους νίκη και η σωστή νοοτροπία που φαίνεται να έχει εμφυσήσει ο Σιγάλας στους παίκτες του Ηρακλή, έπαιξε τον ρόλο της, για να γίνει το ντέρμπι το παιχνίδι και να κριθεί στις λεπτομέρειες (84-82).

Στην Πάτρα, ο Προμηθέας ανέτρεψε τρεις φορές το προβάδισμα του Αμαρουσίου εκθέτοντας την έλλειψη επικοινωνίας στην άμυνα που έχουν οι παίκτες του Ηλία Παπαθεοδώρου και η επικράτηση (93-88) με εντελώς ανομοιογενές (8 νέοι παίκτες) και άπειρο ρόστερ και με φτωχή προσφορά από τους Έλληνες συνιστά credit για τον Γιώργο Λιμνιάτη. Το Μαρούσι έχει ποιότητα και βάθος, αλλά ακόμη δεν έχει βρει ούτε τις συνεργασίες, αλλά κυρίως την απαραίτητα σκληράδα που θα το χαλυβδώσει στα μετόπισθεν.

Στο “Nick Galis Hall”, o Χαβιέ Καράσκο «διάβασε» τον μονοδιάστατο τρόπο που επιτίθεται ο Άρης αλλά και την έλλειψη σκληράδας μέσα στην ρακέτα και παρά την απουσία των δύο πιο σημαντικών παικτών του (Γκάουντλοκ και Γκούντγουιν), ο Κολοσσός «ύψωσε» ένα μεγαλοπρεπές «απαγορευτικό» στους γηπεδούχους, οι οποίοι σκόραραν μόλις ένα καλάθι εντός πεδιάς στα τελευταία 12’38” (είχαν 1/12 σουτ, 5/12 βολές και 4 λάθη)! Με αυτά και με εκείνα, ο Γκαλβανίνι «κατάπιε» τους ψηλούς των «κιτρινόμαυρων», οι Έλληνες των Ροδιτών σκόραραν παρά έναν τους μισούς πόντους (36π.) και οι νησιώτες έκαναν σεφτέ στις νίκες (65-73).

Ο «αυτοκράτορας που γνώρισε την 2η σερί ήττα τους στο πρωτάθλημα, μέσα σε τέσσερις μέρες, έπεσε από τους 98 (με το Αμβούργο) στους 65 πόντους και δείχνει ότι χρειάζεται άμεσα κάποιες διορθωτικές κινήσεις, με σημαντικότερη ενίσχυσή του στην θέση “5”.

