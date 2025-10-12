Αταμάν: «Οι 4 πόντοι μπορούν να γίνουν πλεονέκτημα, δεν ξέρω πότε θα παίξει ο Ναν»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό και στάθηκε στην συνεισφορά που ήθελε στην επίθεση και από άλλους παίκτες.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει το ντέρμπι των μεγάλων απουσιών (Φουρνιέ, Ναν) και επικράτησε με 90-86 του Παναθηναϊκού. Μετά το τέλος του ματς ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και στάθηκε στην επίθεση της ομάδας του, δείχνοντας πως περίμενε παραπάνω από αρκετούς.

«Ήταν σκληρό ματς και για τις δύο πλευρές. Οι παίκτες των δύο ομάδων έβαλαν σπουδαίο hustle για να πάρουν το ματς. Αλλά το hustle δεν ήταν αρκετό για εμάς. Εκτός από 3-4 παίκτες δεν είχαμε συνεισφορά στον επιθετικό τομέα. Ορισμένοι παίκτες έπαιξαν πολύ χειρότερα από ότι συνήθως. Ήμασταν καλύτεροι σε δίποντα και τρίποντα αλλά σούταραν παραπάνω βολές. Πήραν επιθετικά ριμπάουντ και στα τελευταία λεπτά χάσαμε δύο ευκαιρίες. Χάσαμε δύο σουτ στο τελευταίο λεπτό. Το μοναδικό θετικό είναι ότι χάσαμε για 4 πόντους. Πιστεύω αν παίξουμε έτσι στην έδρα μας, οι τέσσερις πόντοι είναι πλεονέκτημα για εμάς», είπε αρχικά.

Για την απουσία του Ναν: «Αν είσαι μεγάλη ομάδα πρέπει να παίζεις καλό μπάσκετ παντού. Στην ρακέτα, να σκοράρεις τα ελεύθερα σουτ, να παίζεις καλύτερη άμυνα. Ο Σορτς πήρε την ευθύνη χωρίς τον Ναν αλλά δεν είχαμε συνεισφορά από άλλους παίκτες. Ο Τολιόπουλος έκανε τρομερή δουλειά απόψε αλλά χρειαζόμαστε ίδιες συνεισφορές όπως είχαμε πέρσι από άλλους παίκτες».

Για το πως θα μοιράσει τον χρόνο στα γκαρντ μετά την επιστροφή του Ναν: «Όποιος είναι καλύτερος θα παίζει. Ο Σορτς έδειξε τις δυνατότητές του, ξέρουμε και του Ναν. Περιμένουμε τους υπόλοιπους. Όποιος είναι καλύτερος θα παίρνει περισσότερα λεπτά».

Για το αν θα παίξει ο Ναν στα επόμενα ματς: «Δεν ξέρω. Σήμερα στη 13:00 μου είπαν ότι δε θα παίξει. Δεν ξέρω».