Γιαννακόπουλος: «Με MVP τον Λιόλιο πάλι»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτηση του σχολίασε τη διαιτησία του ντέρμπι και στάθηκε στον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο.

Παράπονα από τη διαιτησία έχει ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού AKTOR. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε story που λέει «με MVP τον Λιόλιο πάλι», βάζοντας στην... εξίσωση δηλαδή τον πρόεδρο της ΕΟΚ. Στη συνέχεια του video υπάρχει η φάση που ο Σλούκας πάει να σκοράρει από κοντά και οι... πράσινοι διαμαρτύρονται για φάουλ από τον Γουόρντ πάνω στον Έλληνα γκαρντ.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 90-86 της ομάδας του Αταμάν και πήγαν στο 2-0, ρίχνοντας το τριφύλλι στο 1-1 πριν από μια απαιτητική σειρά αγώνων των δύο συλλόγων, στη διαβολοβδομάδα της Euroleague.