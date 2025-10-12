Σορτς: «Δεν βάζω έξτρα πίεση στον εαυτό μου, ξέρω ότι θα έρθει η ώρα μου»

Ο Τι Τζέι Σορτς εξήγησε ότι οι λεπτομέρειες έκαναν την διαφορά στο ματς του ΣΕΦ ενώ κράτησε... χαμηλούς τόνους όσον αφορά την δική του, εξαιρετική, εμφάνιση.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού AKTOR στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό καθώς στα 27:04 που βρέθηκε στο παρκέ είχε 19 πόντους με 8/12 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 1 λάθος.

Μετά το τέλος και μιλώντας στην flash interview της ΕΡΤ είπε χαρακτηριστικά: «Πρώτα απ' όλα θέλω να δοξάσω τον Ιησού Χριστό που μου δίνει τη δυνατότητα να παίζω το άθλημα που αγαπώ. Αυτά συμβαίνουν σε τέτοια ματς. Δύο ομάδες υψηλού επιπέδου, παίζοντας με διαφορετικές συνθέσεις από τη στιγμή που απουσίαζαν βασικοί παίκτες και κάποιες λεπτομέρειες, όπως ένα ριμπάουντ, ένα χαμένο σουτ, ένα λάθος και αυτή ήταν η διαφορά στο ματς».

Όσο για την προσωπική του απόδοση; «Θέλω να συνεχίσω να χτίζω το παιχνίδι μου. Δεν θέλω να βάζω έξτρα πίεση στον εαυτό μου. Το παίρνω μέρα με την ημέρα, προπόνηση με την προπόνηση, βάζοντας επιπλέον δουλειά, κάνοντας αυτό που γνωρίζω και ξέρω ότι θα έρθει και η ώρα μου. Εμπιστεύομαι την εξέλιξη και αυτό κάνω τώρα»