Ο Βασίλης Τολιόπουλος πήρε... φωτιά από την περιφέρεια για να βάλει τον Παναθηναϊκό σε θέση οδηγού στο δεύτερο δεκάλεπτο κόντρα στον Ολυμπιακό.

Η αυλαία στην 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL πέφτει με το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ.

«Καυτό» ματς, ένα ντέρμπι με τα όλα του στο κατάμεστο φαληρικό στάδιο. Ενώ, το πρώτο δεκάλεπτο είχε την υπογραφή του Τι Τζέι Σορτς που κατέγραψε την καλύτερή του εμφάνιση μέχρι στιγμής με τα πράσινα σε αυτά τα δέκα λεπτά, στη συνέχεια τη σκυτάλη πήρε ο Βασίλης Τολιόπουλος.

Ο Έλληνας γκαρντ είναι να μην πάρει μπρος! Σε μόλις 3 λεπτά στη δεύτερη περίοδο, ο Τολιόπουλος σκόραρε 14 πόντους με 4/5 τρίποντα κι έδωσε διψήφια διαφορά στον Παναθηναϊκό (32-42) όταν η ομάδα έτρεχε ένα αναπάντητο σερί 11 πόντων. Συνολικά αγωνίστηκε 7 λεπτά μέχρι και την ανάπαυλα προσθέτοντας ένα ριμπάουντ και μία ασίστ στην στατιστική του.