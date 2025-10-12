Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, Αυτό είναι το καλύτερο 10λεπτο του Σορτς: Τι έκανε στο ΣΕΦ (vid)
Η αυλαία στην 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL πέφτει με το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ.
Το ματς, όπως αναμενόταν, ξεκίνησε πολύ δυναμικά με τις δύο ομάδες να είναι κοντά στο σκορ και φυσικά έχοντας δώσει την εικόνα του απόλυτου ντέρμπι που αναλογεί σε ένα τέτοιο παιχνίδι.
Ο Τι Τζέι Σορτς ήταν ο παίκτης που είχε τον πρώτο λόγο για τους «πράσινους» πραγματοποιώντας το καλύτερο δεκάλεπτό του με τη φανέλα του τριφυλιού. Συγκεκριμένα με την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου, ο γκαρντ του Παναθηναϊκού είχε συγκεντρώσει 9 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
