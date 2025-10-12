Αυτοί είναι οι 12 παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Εργκίν Άταμαν για το ντέρπι απέναντι στον Ολυμπιακό.

Η αυλαία στην 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL πέφτει με το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ στις 19:00 με το παιχνίδι να μεταδίδεται από τη συχνότητα της ΕΡΤ2.

Μεγάλο το πλήγμα για τους «πράσινους» ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό καθώς όπως έγινε γνωστό δεν θα αγωνιστεί ο Κέντρικ Ναν λόγω τραυματισμού. Εκτός έμεινε και ο Μάριους Γκριγκόνις.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Τι Τζέι Σορτς, Κώστας Σλούκας, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Τζέριαν Γκραντ, Τσέντι Όσμαν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ντίνος Μήτογλου, Ρισόν Χολμς, Ομέρ Γιούρτσεβεν