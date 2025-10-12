Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η δωδεκάδα των «πράσινων» για το ντέρμπι
Η αυλαία στην 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL πέφτει με το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ στις 19:00 με το παιχνίδι να μεταδίδεται από τη συχνότητα της ΕΡΤ2.
Μεγάλο το πλήγμα για τους «πράσινους» ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό καθώς όπως έγινε γνωστό δεν θα αγωνιστεί ο Κέντρικ Ναν λόγω τραυματισμού. Εκτός έμεινε και ο Μάριους Γκριγκόνις.
Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Τι Τζέι Σορτς, Κώστας Σλούκας, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Τζέριαν Γκραντ, Τσέντι Όσμαν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ντίνος Μήτογλου, Ρισόν Χολμς, Ομέρ Γιούρτσεβεν
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.