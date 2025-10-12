Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η άφιξη των «πράσινων» στο ΣΕΦ για το μεγάλο ντέρμπι (vid)
Η αυλαία στην 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL πέφτει με το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ στις 19:00 με το παιχνίδι να μεταδίδεται από τη συχνότητα της ΕΡΤ2.
Μεγάλο το πλήγμα για τους «πράσινους» ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό καθώς όπως έγινε γνωστό δεν θα αγωνιστεί ο Κέντρικ Ναν λόγω τραυματισμού. Στον αντίποδα, οι γηπεδούχοι δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Εβάν Φουρνιέ, που αντιμετωπίζει πρόβλημα στην ποδοκνημική το οποίο δεν μπόρεσε να ξεπεράσει και έτσι δεν μπόρεσε να τεθεί στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Χωρίς προβλήματα κατέφτασε η αποστολή των «πράσινων» στο ΣΕΦ ενόψει της σημαντικής αναμέτρησης.
Δείτε τα πλάνα του Gazzetta από την άφιξη
☘️💥🔴 Η άφιξη του Παναθηναϊκού παρουσίας του Κέντρικ Ναν στο πρώτο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν!#pao #paobc #olypao #olympiacos #olympiacosbc pic.twitter.com/WPj3S4ElMC— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 12, 2025
