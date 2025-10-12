Επιβλητικό το Περιστέρι: Έβαλε 39 πόντους στην πρώτη περίοδο κόντρα στη Μύκονο
Το Περιστέρι ήταν τρομερό στην πρώτη περίοδο κόντρα στη Μύκονο και μπόρεσε να κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 39-26!
Το Περιστέρι υποδέχθηκε τη Μύκονο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL και στην αρχή του αγώνα έδειξε ότι είχε ως σκοπό να επιβάλλει τον ρυθμό του.
Μπορεί οι φιλοξενούμενοι να ολοκλήρωσαν την πρώτη περίοδο με 26 πόντους, ωστόσο το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου ήταν επιβλητικό, έχοντας τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο με 39 πόντους, φτάνοντας δηλαδή το σκορ στο 39-26!
Δείτε το επιβλητικό πρώτο δεκάλεπτο του Περιστερίου
@Photo credits: INTIME, ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.