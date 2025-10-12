Δείτε τα πλάνα του Gazzetta από την αφιξη του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ για το ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Η αυλαία στην 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL πέφτει με το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ στις 19:00 με το παιχνίδι να μεταδίδεται από τη συχνότητα της ΕΡΤ2.

Μεγάλο το πλήγμα για τους «πράσινους» ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό καθώς όπως έγινε γνωστό δεν θα αγωνιστεί ο Κέντρικ Ναν λόγω τραυματισμού. Στον αντίποδα, οι γηπεδούχοι δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Εβάν Φουρνιέ, που αντιμετωπίζει πρόβλημα στην ποδοκνημική το οποίο δεν μπόρεσε να ξεπεράσει και έτσι δεν μπόρεσε να τεθεί στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Η αποστολή του Ολυμπιακού έφτασε στο φαληρικό στάδιο για τη σημαντική αναμέτρηση.