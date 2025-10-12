Τελικά ο Εβάν Φουρνιέ έμεινε εκτός ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Χωρίς τον Γάλλο γκαρντ/φόργουορντ θα υποδεχθεί τελικά ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν!

Ο Φουρνιέ δεν αγωνίστηκε ούτε στο πρόσφατο ματς των «ερυθρολεύκων» για την Euroleague κόντρα στην Ντουμπάι ενώ τέθηκε νοκ άουτ και γι' αυτό το ματς.

Συγκεκριμένα αντιμετωπίζει πρόβλημα στην ποδοκνημική το οποίο δεν μπόρεσε να ξεπεράσει και έτσι δεν μπόρεσε να τεθεί στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Οπότε η εξάδα των ξένων στην οποία θα στηριχθεί ο Έλληνας τεχνικός αποτελείται από τους Τάισον Γουόρντ, Σέιμπεν Λι, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Φρανκ Νιλικίνα.