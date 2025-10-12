Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Φουρνιέ: Εκτός και ο Γάλλος από το ντέρμπι του ΣΕΦ
Χωρίς τον Γάλλο γκαρντ/φόργουορντ θα υποδεχθεί τελικά ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν!
Ο Φουρνιέ δεν αγωνίστηκε ούτε στο πρόσφατο ματς των «ερυθρολεύκων» για την Euroleague κόντρα στην Ντουμπάι ενώ τέθηκε νοκ άουτ και γι' αυτό το ματς.
Συγκεκριμένα αντιμετωπίζει πρόβλημα στην ποδοκνημική το οποίο δεν μπόρεσε να ξεπεράσει και έτσι δεν μπόρεσε να τεθεί στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Οπότε η εξάδα των ξένων στην οποία θα στηριχθεί ο Έλληνας τεχνικός αποτελείται από τους Τάισον Γουόρντ, Σέιμπεν Λι, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Φρανκ Νιλικίνα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.