Ο Δημήτρης Κατσίβελης τα... είπε με τους Νίκο Γκίκα και τον Μιχάλη Λούντζη πριν το ματς της ΑΕΚ με τον Πανιώνιο.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανιώνιο στη SUNEL Arena σε κεκλεισμένων των θυρών ματς και σε μια ώρα που δεν είναι συνηθισμένη (13:00). Η Βασίλισσα θέλει να πετύχει την τρίτη σερί νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις στη σεζόν πριν το εντός έδρας με τη Σολνόκι για το BCL.

Περίπου μια ώρα πριν το τζάμπολ, ο Δημήτρης Κατσίβελης έστησε ένα... πηγαδάκι με τους Μιχάλη Λούντζη και Νίκο Γκίκα. Τα είπαν σε εξαιρετικό κλίμα. Άλλωστε γνωρίζονται καλά από την Εθνική Ελλάδος, ενώ Κατσίβελης και Γκίκας συνυπήρξαν και στην Ένωση τη σεζόν 2020-21.

Στην πρεμιέρα η Ένωση επικράτησε με 87-85 του Κολοσσού στη Ρόδο, ενώ ο Πανιώνιος ηττήθηκε εντός έδρας με 61-87 από το Περιστέρι.