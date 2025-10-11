Χιλιάδες χαρτάκια γέμισαν το παρκέ της PAOK Sports Arena στο τζάμπολ του αγώνα με τον Ηρακλή.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τον Ηρακλή στην ανανεωμένη PAOK Sports Arena, με το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL να είναι sold out.

Την ώρα του τζάμπολ, οι χιλιάδες φίλαθλοι του δικεφάλου, πέταξαν πολλά χαρτάκια στο παρκέ, δημιουργώντας έτσι ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Το παιχνίδι άρχισε μετά από μία μικρή καθυστέρηση, μέχρι να καθαριστεί πλήρως το γήπεδο αλλά στη συνέχεια υπήρξε νέα διακοπή καθώς μετά την έναρξη, ορισμένοι φίλαθλοι πέταξαν πάλι χαρτάκια.