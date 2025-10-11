ΠΑΟΚ - Ηρακλής: Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα με χιλιάδες χαρτάκια πριν το τζάμπολ (vid)
Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τον Ηρακλή στην ανανεωμένη PAOK Sports Arena, με το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL να είναι sold out.
Την ώρα του τζάμπολ, οι χιλιάδες φίλαθλοι του δικεφάλου, πέταξαν πολλά χαρτάκια στο παρκέ, δημιουργώντας έτσι ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.
Το παιχνίδι άρχισε μετά από μία μικρή καθυστέρηση, μέχρι να καθαριστεί πλήρως το γήπεδο αλλά στη συνέχεια υπήρξε νέα διακοπή καθώς μετά την έναρξη, ορισμένοι φίλαθλοι πέταξαν πάλι χαρτάκια.
Η εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο τζάμπολ του ΠΑΟΚ - Ηρακλής
