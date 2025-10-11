Η PAOK Sports Arena θα είναι κατάμεστη στην αποψινή αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή (11/10, 19:30), καθώς η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ ανακοίνωσε sold out!

Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή στην PAOK Sports Arena (11/10, 19:30) είναι αυτό που ξεχωρίζει στην πρώτη ημέρα δράσης για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με την «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ να ανακοινώνει sold out!

Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα στην πρεμιέρα από τον Παναθηναϊκό και υποδέχεται τώρα τον «διψασμένο» Ηρακλή, που επέστρεψε με νίκη στη Stoiximan GBL, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να ενημερώνει ότι τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν.

