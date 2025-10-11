Ο Δημήτρης Κακλαμανάκης μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι την αναμέτρηση με την Μύκονο.

Το Περιστέρι θα αναμετρηθεί με την Μύκονο την Κυριακή (12/10, 16:00, ΕΡΤ 2) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» για την 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος δεν θα έχει στη διάθεση του τον Κώστα Παπαδάκη, που υπέστη κάταγμα περόνης και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου τρεις μήνες, ωστόσο περιμένει από τους υπόλοιπους παίκτες να καλύψουν το κενό στην περιφέρεια και τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα. Ο Δημήτρης Κακλαμανάκης μίλησε για το απαιτητικό παιχνίδι που ακολουθεί.

Αναλυτικά

«Περιμένουμε ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι, πολύ δύσκολο. Είμαστε σίγουροι ότι η Μύκονος θα εμφανίσει ένα καλό πρόσωπο, αλλά εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε τα νικηφόρα αποτελέσματα μετά την επικράτηση επί του Πανιωνίου στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Για να έχει αξία αυτή η νίκη μας θα πρέπει να κερδίσουμε την Μύκονο και γι’ αυτό θα χρειαστούμε τη βοήθεια του κόσμου για να τα καταφέρουμε», δήλωσε.

Όσο για το τι πρέπει να προσέξει ο ίδιος και οι συμπαίκτες του στην αναμέτρηση με την Μύκονο, είπε: «Να μην τους αφήσουμε να επιβάλλουν τον ρυθμό τους. Θα πρέπει να επιβάλλουμε τον δικό μας ρυθμό, γιατί είναι μια ομάδα που παίζει καλό μπάσκετ, έχει κίνηση στο παιχνίδι της, έχει καλούς αθλητές και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί».