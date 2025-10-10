Ο Κώστας Παπαδάκης χειρουργήθηκε και το Περιστέρι θα στερηθεί τις υπηρεσίες του για τους επόμενους τουλάχιστον δύο μήνες.

Το Περιστέρι ενημέρωσε μέσω επίσημης ανακοίνωσης για την απουσία του Κώστα Παπαδάκη για τους επόμενους δύο με τρεις μήνες, αφού χειρουργήθηκε επιτυχώς μετά τον τραυματισμό του.

Ο Έλληνας γκαρντ υπέστη κάταγμα περόνης κατά τη διάρκεια της προπόνησης (9/10) και αναγκάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου ώστε να αποκατασταθεί η ζημιά.

Την πρώτη αγωνιστική, στη νίκη κόντρα στον Πανιώνιο (87-61), ο Παπαδάκης είχε 5 πόντους και ένα ριμπάουντ σε 15 λεπτά συμμετοχής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Περιστερίου:

«Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε το πρωΐ της Παρασκευής (10/10) ο Κώστας Παπαδάκης, για την αποκατάσταση του τραυματισμού του, από τον διακεκριμένο ορθοπεδικό Νίκο Πισκοπάκη στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

Ο 27χρονος γκαρντ του Περιστερίου υπέστη κάταγμα περόνης στην προπόνηση της Πέμπτης (9/10) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» και ο χρόνος αποθεραπείας του υπολογίζεται στους δυο - τρεις μήνες.

Η οικογένεια της ΚΑΕ Περιστέρι είναι στο πλευρό του Κώστα Παπαδάκη και του εύχεται ταχεία ανάρρωση».