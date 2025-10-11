Βαρβούνης: «Ανυπομονούμε για την ιστορική πρεμιέρα της Μυκόνου!»

Η Μύκονος δοκιμάζεται στο Κ.Γ. «Ανδρέας Παπανδρέου» απέναντι στο Περιστέρι, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, και ο ασίσταντ κόουτς Δημήτρης Βαρβούνης αναφέρθηκε στο ιστορικό πρώτο παιχνίδι της ομάδας στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ (12/10, 16:00, ΕΡΤ2).

Η Μύκονος αντιμετωπίζει εκτός έδρας το Περιστέρι (12/10, 16:00, ΕΡΤ2) για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL και ο άμεσος συνεργάτης του Βαγγέλη Ζιάγκου στην τεχνική ηγεσία, Δημήτρης Βαρβούνης, σχολίασε το πρώτο ματς των νεοφώτιστων στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.

Ο βοηθός προπονητής της Μυκόνου δήλωσε σχετικά: «Η αναμέτρηση με το Περιστέρι είναι ένα ιστορικό παιχνίδι, τόσο για το νησί, όσο και για τον οργανισμό και για όλους τους ανθρώπους που στηρίζουν τον σύλλογο. Αυτό δεν μας γεμίζει άγχος, κάθε άλλο. Μας γεμίζει με θετική ενέργεια και διάθεση, ώστε να μπούμε στο γήπεδο και να παλέψουμε για 40 λεπτά. Ανυπομονούμε, γιατί για μεγάλο διάστημα ήμασταν εκτός Μυκόνου. Μας πήρε χρόνο να επιστρέψουμε, οπότε ανυπομονούμε πραγματικά να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Τα παιδιά είναι σε ετοιμότητα. Η αλήθεια είναι ότι κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας είχαμε πολλούς τραυματισμούς και θέματα υγείας, οπότε δεν καταφέραμε να κάνουμε μια ολοκληρωμένη προετοιμασία. Παρ’ όλα αυτά, δεν έχουμε κανένα παράπονο από τα παιδιά, έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ και έχουν δώσει τον καλύτερό τους εαυτό. Ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε».

Ο Δημήτρης Βαρβούνης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα πραγματοποίησε την προετοιμασία της μακριά από το νησί: «Ο κόουτς Ζιάγκος είναι ένας άνθρωπος που βλέπει πάντα το ποτήρι μισογεμάτο. Οπότε, μέσα στη θετικότητα των πραγμάτων, το γεγονός ότι ήμασταν ενάμιση μήνα μακριά από τη Μύκονο μας βοήθησε κιόλας. Μας έδωσε την ευκαιρία να αποκτήσουμε "χημεία" μεταξύ μας, να γνωριστούμε πιο γρήγορα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για ένα σύνολο 12-15 παικτών. Μας ωφέλησε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι πως, τώρα που επιστρέψαμε, είδαμε την τεράστια δουλειά που έχει γίνει, τόσο στο γήπεδο που ετοιμάζεται όσο και στα σπίτια μας. Ο κόσμος της ομάδας μάς υποδέχθηκε με θέρμη, μας αγκάλιασε και μας έδειξε από την πρώτη στιγμή την αγάπη του».

Όσον αφορά το Περιστέρι, ο Δημήτρης Βαρβούνης επισήμανε: «Το Περιστέρι έδειξε ήδη από τα φιλικά, αλλά και στην πρεμιέρα με τον Πανιώνιο, πως είναι μια ομάδα που βασίζεται πολύ στην ενέργεια. Όλοι οι παίκτες, Έλληνες και ξένοι, βγάζουν πολλή ένταση στο παρκέ και δείχνουν να έχουν ομοιογένεια. Έχουν ξεκάθαρους στόχους και στοχοποιούν πολλά miss-match κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Νομίζω πως, επειδή φέτος το επίπεδο της GBL είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, το Περιστέρι είναι μια από τις ομάδες που μπορούν να "κλέψουν" νίκες. Η ενέργεια που βγάζουν σε ωθεί να φύγεις από το πλάνο σου και να μπεις σε μια διαφορετική διαδικασία, να αρχίσεις να σκέφτεσαι περισσότερο μέσα στο παιχνίδι».