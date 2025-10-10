ΑΕΚ: Αυτές είναι οι νέες εντός έδρας φανέλες της Ένωσης
Η Ένωση ετοιμάζεται για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της απέναντι στην Καρδίτσα το μεσημέρι της Κυριακής (12/10, 13:00) στη SUNEL Arena των Άνω Λιοσίων.
Μάλιστα όπως έγινε γνωστό η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θα έχει κανονικά και τη βοήθεια του κόσμου της, καθώς έγινε μερική ανάκληση της ποινής των κεκλεισμένων που είχε επιβάλει η ΔΕΑΒ.
Σε αυτό το ματς η ΑΕΚ θα «εγκαινιάσει» και τις φανέλες για τα εντός έδρας παιχνίδια της τη φετινή σεζόν, την οποία και παρουσίασε μέσω των social media.
