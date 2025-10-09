Ο Άρης ένωσε και πάλι το ελληνικό κοινό του μπάσκετ - Η αποθέωση στα social media για το πάρτι στο Αλεξάνδρειο

Ο Άρης ένωσε και πάλι το ελληνικό κοινό του μπάσκετ - Η αποθέωση στα social media για το πάρτι στο Αλεξάνδρειο

Άρης

Ο Άρης μαζί με τους φιλάθλους του... έστησαν ένα πάρτι στο Αλεξάνδρειο κόντρα στο Αμβούργο και οι χρήστες του twitter αποθέωσαν το σκηνικό.

Ο Ρίτσαρντ Σιάο έζησε μια ονειρική βραδιά στο Αλεξάνδρειο κι αυτό υποδηλώνουν οι αντιδράσεις του καθώς ο ιδιοκτήτης του επενδυτικού ομίλου στον οποίον ανήκει η ΚΑΕ Άρης αποθεώθηκε αλλά και… αποθέωσε τους φίλους της ομάδας που βρίσκονται στο Αλεξάνδρειο.

Μάλιστα μετά το τέλος της αναμέτρησης, πανηγύρισε μαζί με τους παίκτες του τη νίκη επί του Αμβούργου με 98-76. Ο αυτοκράτορας ένωσε και πάλι το ελληνικό κοινό του μπάσκετ, κάτι που φάνηκε και στο twitter όπου υπήρξε αποθέωση.

Δείτε μερικά από τα καλύτερα tweets

