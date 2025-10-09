Ο Άρης ένωσε και πάλι το ελληνικό κοινό του μπάσκετ - Η αποθέωση στα social media για το πάρτι στο Αλεξάνδρειο
Ο Ρίτσαρντ Σιάο έζησε μια ονειρική βραδιά στο Αλεξάνδρειο κι αυτό υποδηλώνουν οι αντιδράσεις του καθώς ο ιδιοκτήτης του επενδυτικού ομίλου στον οποίον ανήκει η ΚΑΕ Άρης αποθεώθηκε αλλά και… αποθέωσε τους φίλους της ομάδας που βρίσκονται στο Αλεξάνδρειο.
Μάλιστα μετά το τέλος της αναμέτρησης, πανηγύρισε μαζί με τους παίκτες του τη νίκη επί του Αμβούργου με 98-76. Ο αυτοκράτορας ένωσε και πάλι το ελληνικό κοινό του μπάσκετ, κάτι που φάνηκε και στο twitter όπου υπήρξε αποθέωση.
Δείτε μερικά από τα καλύτερα tweets
Ο Αρης Θεσσαλονίκης της Μακεδονίας ο Αρης της Ελλάδος μας!!!! pic.twitter.com/8a7UuAvxPj— salt and peper (@MisirlisAggelos) October 8, 2025
Ο Άρης είναι εδώ!#arisbc #EuroCup pic.twitter.com/15IJElKDkU— Giorgos Konstantinidis (@konst_giorgos) October 8, 2025
Ο αρης είναι η 2η μεγαλύτερη ομάδα μπάσκετ της χώρας όσον αφορά τη δυναμική, μακάρι να τον δούμε στην Ευρωλίγκα σύντομα #paobc— fan tou Cyriel Dessers (@tzagrant) October 8, 2025
Μακάρι να μπούνε Άρης, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Ευρωλιγκα και να βγουν κάτι φλωρουμπο έδρες γρήγορα γρήγορα. #paobc pic.twitter.com/JcWpBS3yn3— Priest ☘ 🏀♐🎬👨👩👧👦✝️🤘🏻🎃 (@Priest1908_) October 8, 2025
#arisbc Φωνάξτε και για εμάς μόνο ΑΡΗΣ ούτε πολιτική ούτε τίποτα άλλο μόνο ΑΡΗΣ pic.twitter.com/EGk0ay1k2n— aris_totelis_80s (@Aris_totelis80s) October 8, 2025
