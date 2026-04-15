Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Παντελής Μπούτσκος σχολίασε τη νίκη επί του Άρη και την εμφάνιση του Πάτρικ Μπέβερλι.

Προσγειωμένος παρέμεινε ο προπονητής του ΠΑΟΚ Παντελής Μπούτσκος μετά τη νίκη επί του Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στην PAOK Sports Arena, ενώ αναφέρθηκε και στην πολύ καλή εμφάνιση του Πάτρικ Μπέβερλι, που ήταν από τους καθοριστικούς παίκτες του «δικεφάλου» με τους 16 πόντους που πέτυχε, τα 8 ριμπάουντ, τις 2 ασίστ, το 1 κλέψιμο και τη 1 τάπα.

«Να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μας. Ήταν υπερπροσπάθεια αυτό που έκαναν τα παιδιά, απέναντι σε μια ομάδα που είναι πολύ καλή στην περιφέρεια. Πήραμε μια νίκη που σημαίνει πολλά για τα 100 χρόνια της ομάδας. Δεν υπάρχει πολύς χρόνος για να χαρούμε και το πρόγραμμα είναι καταιγιστικό, όμως όλα τα μπορούμε με τον κόσμο στο πλευρό μας» δήλωσε στο flash interview ο προπονητής του ΠΑΟΚ Παντελής Μπούτσκος.

Και πρόσθεσε: «Είμαστε... κλειδωμένοι στο πρόγραμμα μας και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Κάθε τρεις ημέρες πρέπει να παίζουμε ένα ντέρμπι, αλλά όσο μεγαλύτερη είναι η πρόκληση, τόσο μεγαλύτερο και το κίνητρο. Εδώ και αρκετές εβδομάδες συζητάμε για την διαδικασία της Ευρώπης. Ακόμη και τα παιχνίδια με την μούρλια ήταν πολύ απαιτητικά, έχουμε το πλάνο μας και παραμένουμε συγκεντρωμένοι».

Όσο για την παρουσία του Πάτρικ Μπέβερλι στο παιχνίδι της ομάδας, εξήγησε: «Είναι ξεχωριστή προσωπικότητα ο Πάτρικ. Έπρεπε να τον διαχειριστούμε και να βρούμε πως θα μπολιαστεί με την ομάδα. Η δουλειά του προπονητή είναι να βρούμε πως θα πάρει τα στοιχεία από κάθε παίκτη».

