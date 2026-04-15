Μπούτσκος: «Η αντίδρασή μας έδειξε τον χαρακτήρα μας»

Ο Παντελής Μπούτσκος στάθηκε στην αντίδραση της ομάδας του όταν ο Άρης ισορρόπησε το ντέρμπι και αφιέρωσε τη νίκη στους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής του Δικεφάλου είπε αρχικά ότι… «βρισκόμαστε σε μια τόσο απαιτητική περίοδο κι έχουμε είκοσι ριμπάουντ περισσότερα από τον αντίπαλο, όπως και στη Μούρθια. Αυτό δείχνει πολλά για τον χαρακτήρα της ομάδας. Αυτή η νίκη είναι αφιερωμένη σε όλους όσοι μπήκαν σε βανάκι ή λεωφορείο για να ταξιδέψουν να δουν την ομάδα τους. Σε αυτούς είναι αφιερωμένη η νίκη. Αξίζουν συγχαρητήρια στους παίκτες μου αλλά θέλω όμως να πω ότι δώσαμε πολλούς πόντους από δικά μας λάθη. Είναι μη αποδεκτό το ότι δώσαμε 24 πόντους από φθηνά λάθη που δεν μας αξίζουν. Χάσαμε και ελεύθερα σουτ αλλά έτσι είναι το μπάσκετ», είπε αρχικά και συμπλήρωσε. «Ο Άρης είναι ποιοτική ομάδα, βάζει πίεση και αρκετές φορές παίζει στα όρια του φάουλ. Το παιχνίδι άλλαξε πολλές φορές μομέντουμ και από τα λάθη μας δεχθήκαμε τρίποντα».

Σχετικά με το ξέσπασμα του Πάτρικ Μπέβερλι στο τέλος (σ. σ. πήγε στην κερκίδα των οργανωμένων οπαδών του ΠΑΟΚ) είπε ότι… «είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που είχα ήταν να βρω κανάλι επικοινωνίας για να εμπνεύσω τον Πατ για να εμπνεύσει κι αυτός με τη σειρά του με τους συμπαίκτες του. Κάνει μεγάλη προσπάθεια».

Σε ερώτηση για τα κενά διαστήματα και τα συμπεράσματά του, απάντησε ότι… «μαρτυρά για τον χαρακτήρα της ομάδας η οποία μένει ενωμένη σε συνθήκες πίεσης. Στοχεύουμε σε συγκεκριμένες καταστάσεις αλλά έχουμε την κουλτούρα ότι ο καθένας πρέπει να θυσιάσει τον εαυτό του για την ομάδα. Υπήρξαν καταστάσεις που βρήκαμε το σουτ αλλά δεν ευστοχήσαμε. Αυτό δεν πρέπει να κλονίσει την αυτοπεποίθησή μας».

Ο Παντελής Μπούτσκος ρωτήθηκε για το αν είναι κίνητρο η 3η θέση σε σχέση και με τους τελικούς που έρχονται με την Μπιλμπάο. «Οι τελικοί κερδίζονται από τις ομάδες που σέβονται το κάθε βήμα. Εμείς παίζουμε για να κερδίσουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Το δύσκολο ήταν να κρατήσουμε τα παιδιά αφοσιωμένα σ’ αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να ζεις το σήμερα και όχι το μέλλον. Είμαι χαρούμενος που ακόμη και μετά το διάστημα που χάσαμε τη συγκέντρωσή μας, επιστρέψαμε με αφοσίωση.