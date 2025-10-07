Μεγάλο πλήγμα για τον Κολοσσό Ρόδου, με τον Άντριου Γκάουντλοκ να μένει εκτός λόγω θλάσης από τα παιχνίδια με Άρη και Παναθηναϊκό.

Ο Άντριου Γκάουντλοκ υπέστη θλάση στον δικέφαλο και έτσι ο Κολοσσός Ρόδου θα στερηθεί τις υπηρεσίες του πολύπειρου γκαρντ για τις επόμενες, δύσκολες αναμετρήσεις.

Θυμίζουμε πως οι Ροδίτες ηττήθηκαν στην 1η αγωνιστική από την ΑΕΚ, ενώ ακολουθούν τα παιχνίδια απέναντι στον Άρη (11/10 - 16:00) στη Θεσσαλονίκη και κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Ρόδο (19/10 - 16:00).

Ο Γκάουντλοκ θα απουσιάσει από τα δύο αυτά ματς, έχοντας ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν. Απέναντι στην ΑΕΚ μέτρησε 17 πόντους με 3/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα και 8 ασίστ, 2 ριμπάουντ.

Η ενημέρωση του Κολοσσού για τον Γκάουντλοκ

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ενημερώνει πως ο αθλητής Andrew Goudelock υπέστη θλάση στον δικέφαλο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Α.Ε.Κ., στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Ο Αμερικανός γκαρντ θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τα επόμενα παιχνίδια της ομάδας μας απέναντι σε Άρη και Παναθηναϊκό AKTOR, ενώ η κατάστασή του θα επαναξιολογηθεί τις επόμενες ημέρες από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας.

Η οικογένεια του Κολοσσού H Hotels Collection εύχεται περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον Andrew Goudelock».