Ο Ηρακλής απολογήθηκε στον κόσμο του για την ταλαιπωρία που υπήρξε κατά την είσοδό του στο γήπεδο, με επίσημη ανακοίνωση.

Ο Ηρακλής επέστρεψε στη Stoiximan GBL με μεγάλη παρουσία του κόσμου του στο γήπεδο, στη νίκη του επί του Προμηθέα (90-79). Οι φίλοι της ομάδας που βρέθηκαν στο Ιβανώφειο δημιούργησαν μια καταπληκτική ατμόσφαιρα ωστόσο, φαίνεται πως ταλαιπωρήθηκαν κατά την άφιξή τους στο γήπεδο λόγω περιορισμένης εισόδου.

Η ΚΑΕ ζήτησε συγγνώμη με επίσημη ανακοίνωση από τους φιλάθλους της, διαβεβαιώνοντάς τους ότι έχει αρχίσει τις διαδικασίες ώστε να γίνει πιο εύκολη η είσοδος στο γήπεδο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ηρακλή:

«Παρά τη μεγάλη επιτυχία της βραδιάς του Σαββάτου, γνωρίζουμε ότι αρκετοί φίλαθλοι ταλαιπωρήθηκαν κατά την είσοδό τους στο γήπεδο, λόγω των ουρών που σχηματίστηκαν στα τουρνικέ. Η χρήση των τουρνικέ είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή των αγώνων, όμως αντιλαμβανόμαστε το ζήτημα και ήδη εργαζόμαστε, ώστε να διευκολύνουμε την πρόσβαση.

Για το λόγο αυτό:

• Συνιστούμε στους φιλάθλους μας να προσέρχονται νωρίτερα στο γήπεδο, προκειμένου να αποφεύγεται η ταυτόχρονη άφιξη λίγα λεπτά πριν το τζάμπολ.

• Προχωρούμε άμεσα σε αύξηση του αριθμού των scanners στις εισόδους και σε βελτιώσεις στη διαδικασία ελέγχου, ώστε η είσοδος να γίνεται πιο γρήγορα και πιο άνετα για όλους.

Η στήριξή σας είναι ανεκτίμητη και μας γεμίζει ευθύνη. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και σας υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται, ώστε κάθε επίσκεψη στο Ιβανώφειο να είναι μια πραγματική γιορτή του μπάσκετ, χωρίς περιττή ταλαιπωρία.»