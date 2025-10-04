Ο Ολυμπιακός προπονήθηκε στο ΣΕΦ, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να είναι έτοιμη για το παιχνίδι με αντίπαλο το Μαρούσι (5/10, 13:00).

Ο Ολυμπιακός μετρά αντίστροφα για το παιχνίδι απέναντι στο Μαρούσι (5/10, 13:00), με τους Ερυθρόλευκους να προπονούνται στο ΣΕΦ και να είναι έτοιμη για την πρεμιέρα της GBL.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε κανονικά στην διάθεσή του τον Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος δηλώθηκε στη λίστα των ξένων και αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στην αναμέτρηση της Κυριακής (5/10, 13:00).

Από την άλλη, εκτός παραμένουν ο Σακίλ ΜακΚίσικ και ο Κίναν Έβανς, οι οποίοι συνεχίζουν την αποθεραπεία τους από τους τραυματισμούς τους.

Θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός, μόλις αγωνιστεί ο Φρανκ Νιλικίνα, θα έχει 7 ξένους δηλωμένους, καθώς ήδη έχουν αγωνιστεί σε διοργάνωση του ΕΣΑΚΕ (Super Cup) οι Τάισον Γουορντ, Σέιμπεν Λι, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ και Εβάν Φουρνιέ.