Ολυμπιακός: Πανέτοιμος για Μαρούσι
Ο Ολυμπιακός μετρά αντίστροφα για το παιχνίδι απέναντι στο Μαρούσι (5/10, 13:00), με τους Ερυθρόλευκους να προπονούνται στο ΣΕΦ και να είναι έτοιμη για την πρεμιέρα της GBL.
- Φουρνιέ στο Gazz Floor by Novibet: «Η Ρεάλ ήταν πιο... απελπισμένη από εμάς»
- Ολυμπιακός: Τον Ιανουάριο δεν θα χάνει τέτοια παιχνίδια
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε κανονικά στην διάθεσή του τον Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος δηλώθηκε στη λίστα των ξένων και αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στην αναμέτρηση της Κυριακής (5/10, 13:00).
Από την άλλη, εκτός παραμένουν ο Σακίλ ΜακΚίσικ και ο Κίναν Έβανς, οι οποίοι συνεχίζουν την αποθεραπεία τους από τους τραυματισμούς τους.
Δείτε ΕπίσηςΟλυμπιακός, Νιλικίνα: Δηλώθηκε στην GBL ο Γάλλος
Θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός, μόλις αγωνιστεί ο Φρανκ Νιλικίνα, θα έχει 7 ξένους δηλωμένους, καθώς ήδη έχουν αγωνιστεί σε διοργάνωση του ΕΣΑΚΕ (Super Cup) οι Τάισον Γουορντ, Σέιμπεν Λι, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ και Εβάν Φουρνιέ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.