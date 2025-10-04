Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για την ήττα του Ολυμπιακού στη Μαδρίτη, τονίζοντας ότι η Ρεάλ ήταν πιο... απελπισμένη από τους Ερυθρόλευους, ενώ στάθηκε και στον τρόπο με τον οποίο ο Ολυμπιακός πρέπει να παίζει στο τέλος των αγώνων.

Ο Εβάν Φουρνιέ πάλεψε στην Μαδρίτη απέναντι στην Ρεάλ, έχοντας 14 πόντους και 5 ασίστ, όμως στο δεύτερο ημίχρονο κι εκείνος «χάθηκε» μέσα στην μετριότητα του Ολυμπιακού.

Ο Γάλλος σταρ είχε 8 πόντους και 3 ασίστ στο ημίχρονο, όμως στο δεύτερο μισό σκόραρε μόλις 1 καλάθι εντός παιδιάς, καθώς, ειδικά στο τέλος, πάλευε με τρόπους εκτός του ρεπερτορίου του να κάνει το κάτι παραπάνω.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης πάντως, ο Εβάν Φουρνιέ δεν «κρύφτηκε» και μιλώντας στο Gazz Floor by Novibet του Gazzetta χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα σχετικά με το παιχνίδι της ομάδας του Πειραιά.

Αρχικά ο Εβάν Φουρνιέ τόνισε ότι «ο τρόπος που παίξαμε στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν καλός. Έπαιξαν πιο σκληρά, μας ξεπέρασαν σε ενέργεια, πήραν περισσότερα ριμπάουντ στο δεύτερο ημίχρονο και ουσιαστικά έτσι χάσαμε. Ιδιαίτερα στην τέταρτη περίοδο», με τον Γάλλο να αναφέρεται στην συνέχεια στον τρόπο παιχνιδιού της Ρεάλ λίγο εκτενέστερα..

«Πρώτα απ’ όλα, η Ρεάλ έπαιξε καλά. Και ναι, είναι νωρίς στη σεζόν, τα πράγματα δεν θα είναι τέλεια, αλλά η προσπάθεια πρέπει να είναι εκεί. Απόψε έπαιξαν πιο σκληρά, έπαιξαν λίγο πιο... απελπισμένα από εμάς, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Τα συστήματα, τα σουτ και όλα αυτά θα έρθουν με την πορεία της σεζόν, αλλά έπρεπε να είμαστε λίγο πιο επιθετικοί στο δεύτερο ημίχρονο», είπε ο Εβάν Φουρνιέ.

Όσον αφορά το τι «κέρδισε» ο Ολυμπιακός από αυτή την αναμέτρηση, ο Εβάν Φουρνιέ τόνισε πως το κέρδος είναι ότι «Πρέπει να είμαστε επιθετικοί στην τέταρτη περίοδο. Ειδικά όταν παίζεις με μια ομάδα που παίζει απεγνωσμένα. Είχαν δύο συνεχόμενες ήττες, τον τελικό του Σούπερ Καπ γι’ αυτούς και την πρεμιέρα της σεζόν με την Μπολόνια. Οπότε έπαιξαν απεγνωσμένα».

Τέλος, ο Εβάν Φουρνιέ έκλεισε τονίζοντας ότι «Η σεζόν συνεχίζεται, πρέπει να συγκεντρωθούμε τώρα απέναντι στο Μαρούσι και την επόμενη Παρασκευή με τη Ντουμπάι. Αλλά να κερδίσουμε και τα δύο παιχνίδια, προφανώς».