Stoiximan GBL: Πρεμιέρα στη νέα σεζόν με τέσσερις αγώνες
Η ώρα για την έναρξη του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL έφτασε. Η κορυφαία κατηγορία του εγχώριου μπάσκετ αρχίζει σήμερα, Σάββατο (4/10) με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει συνολικά τέσσερα παιχνίδια.
Στις 16:00 στη Ρόδο, είναι προγραμματισμένο το τζάμπολ στον αγώνα ανάμεσα στον Κολοσσό και την ΑΕΚ. Απευθείας τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2. Την ίδια ώρα, στη Θεσσαλία και το κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης», η Καρδίτσα θα υποδεχτεί τον Άρη, κάλυψη από το ERT Sports 1.
Η συνέχεια θα δοθεί στις 19:00 στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ο Ηρακλής ετοιμάζεται για το πρώτο του παιχνίδι στην κορυφαία κατηγορία, καθώς θα φιλοξενήσει στο «Ιβανώφειο» τον Προμηθέα Πατρών.
Η αγωνιστική δράση του Σαββάτου θα ολοκληρωθεί με τον αγώνα ανάμεσα στον Πανιώνιο και το Περιστέρι στη Γλυφάδα, παιχνίδι που είναι κεκλεισμένων των θυρών. Ώρα έναρξης στις 19:30 με απευθείας κάλυψη από την ΕΡΤ 2.
Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL
Σάββατο (4/10)
- Κολοσσός Ρόδου - ΑΕΚ 16:00
- Καρδίτσα - Άρης 16:00
- Ηρακλής - Προμηθέας 19:00
- Πανιώνιος - Περιστέρι 19:30
Κυριακή (5/10)
- Μαρούσι - Ολυμπιακός 13:00
- Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ 16:00
