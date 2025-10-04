Η αγωνιστική δράση της Stoiximan GBL αρχίζει σήμερα, Σάββατο (4/10). Συνολικά τέσσερα παιχνίδια περιλαμβάνει το πρόγραμμα της ημέρας.

Η ώρα για την έναρξη του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL έφτασε. Η κορυφαία κατηγορία του εγχώριου μπάσκετ αρχίζει σήμερα, Σάββατο (4/10) με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει συνολικά τέσσερα παιχνίδια.

Στις 16:00 στη Ρόδο, είναι προγραμματισμένο το τζάμπολ στον αγώνα ανάμεσα στον Κολοσσό και την ΑΕΚ. Απευθείας τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2. Την ίδια ώρα, στη Θεσσαλία και το κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης», η Καρδίτσα θα υποδεχτεί τον Άρη, κάλυψη από το ERT Sports 1.

Η συνέχεια θα δοθεί στις 19:00 στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ο Ηρακλής ετοιμάζεται για το πρώτο του παιχνίδι στην κορυφαία κατηγορία, καθώς θα φιλοξενήσει στο «Ιβανώφειο» τον Προμηθέα Πατρών.

Η αγωνιστική δράση του Σαββάτου θα ολοκληρωθεί με τον αγώνα ανάμεσα στον Πανιώνιο και το Περιστέρι στη Γλυφάδα, παιχνίδι που είναι κεκλεισμένων των θυρών. Ώρα έναρξης στις 19:30 με απευθείας κάλυψη από την ΕΡΤ 2.

Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL

Σάββατο (4/10)

Κολοσσός Ρόδου - ΑΕΚ 16:00

Καρδίτσα - Άρης 16:00

Ηρακλής - Προμηθέας 19:00

Πανιώνιος - Περιστέρι 19:30

Κυριακή (5/10)