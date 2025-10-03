Η ΕΟΚ ανακοίνωσε τα ονόματα των διαιτητών που θα σφυρίξουν στα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Αναλυτικά οι διαιτητές και οι κομισάριοι της πρώτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL:

Σάββατο 4/10

Μ. Λιούγκας 19.30 Πανιώνιος-Περιστέρι Πιτσίλκας-Αγραφιώτης-Λουλουδιάδης (Νηγιάννης)

Ιβανώφειο 19.00 Ηρακλής-Προμηθέας Π. Πουρσανίδης-Τσολάκος-Χριστινάκης (Λαζαρίδης)

Καλλιθέας 16.00 Κολοσσός Ρ.-ΑΕΚ Τζιοπάνος-Μαγκλογιάννης-Μηλαπίδης (Κουλούρης)

Γ. Μπουρούσης 16.00 Καρδίτσα-Άρης Παπαπέτρου-Καρπάνος-Τεφτίκης (Τέγα)

Κυριακή 5/10

ΟΑΚΑ 16.00 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ Συμεωνίδης-Κατραχούρας-Αγγελής (Μωϋσιάδης)

Αγ. Θωμά 13.00 Μαρούσι-Ολυμπιακός Τσαρούχα-Ζακεστίδης-Μπακάλης (Παυλόπουλος)

