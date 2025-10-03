Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της 1ης αγωνιστικής

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε τα ονόματα των διαιτητών που θα σφυρίξουν στα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Τα ονόματα των διαιτητών που θα σφυρίξουν στα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL έκανε γνωστά η ΕΟΚ.

Αναλυτικά οι διαιτητές και οι κομισάριοι της πρώτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL:

Σάββατο 4/10

Μ. Λιούγκας 19.30 Πανιώνιος-Περιστέρι Πιτσίλκας-Αγραφιώτης-Λουλουδιάδης (Νηγιάννης)

Ιβανώφειο 19.00 Ηρακλής-Προμηθέας Π. Πουρσανίδης-Τσολάκος-Χριστινάκης (Λαζαρίδης)

 

Καλλιθέας 16.00 Κολοσσός Ρ.-ΑΕΚ Τζιοπάνος-Μαγκλογιάννης-Μηλαπίδης (Κουλούρης)

Γ. Μπουρούσης 16.00 Καρδίτσα-Άρης Παπαπέτρου-Καρπάνος-Τεφτίκης (Τέγα)

Κυριακή 5/10

ΟΑΚΑ 16.00 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ Συμεωνίδης-Κατραχούρας-Αγγελής (Μωϋσιάδης)

Αγ. Θωμά 13.00 Μαρούσι-Ολυμπιακός Τσαρούχα-Ζακεστίδης-Μπακάλης (Παυλόπουλος)

     

