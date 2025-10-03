Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της 1ης αγωνιστικής
Τα ονόματα των διαιτητών που θα σφυρίξουν στα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL έκανε γνωστά η ΕΟΚ.
Αναλυτικά οι διαιτητές και οι κομισάριοι της πρώτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL:
Σάββατο 4/10
Μ. Λιούγκας 19.30 Πανιώνιος-Περιστέρι Πιτσίλκας-Αγραφιώτης-Λουλουδιάδης (Νηγιάννης)
Ιβανώφειο 19.00 Ηρακλής-Προμηθέας Π. Πουρσανίδης-Τσολάκος-Χριστινάκης (Λαζαρίδης)
Καλλιθέας 16.00 Κολοσσός Ρ.-ΑΕΚ Τζιοπάνος-Μαγκλογιάννης-Μηλαπίδης (Κουλούρης)
Γ. Μπουρούσης 16.00 Καρδίτσα-Άρης Παπαπέτρου-Καρπάνος-Τεφτίκης (Τέγα)
Κυριακή 5/10
ΟΑΚΑ 16.00 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ Συμεωνίδης-Κατραχούρας-Αγγελής (Μωϋσιάδης)
Αγ. Θωμά 13.00 Μαρούσι-Ολυμπιακός Τσαρούχα-Ζακεστίδης-Μπακάλης (Παυλόπουλος)
