Από τη σεζόν που ανοίγει την αυλαία της το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (4-5/10) οι ομάδες της Stoiximan GBL θα μπορούν να δηλώσουν οκτώ ξένους παίκτες στο ρόστερ τους αλλά να χρησιμοποιούνται οι έξι από αυτούς.

Το χρονικό μίας προαναγγελθείσας απόφασης έλαβε τέλος και από τη νέα σεζόν θα μπορούν να δηλώνονται οκτώ παίκτες στην Stoiximan GBL.

Μέχρι φέτος ίσχυε το 6+1, δηλαδή κάθε ομάδα δήλωνε επτά παίκτες στο πρωτάθλημα αλλά μπορούσαν να αγωνιστούν οι έξι σε κάθε ματς.

Πλέον οι ομάδες θα έχουν την ευχέρεια να δηλώσουν οκτώ παίκτες (6+2) στην GBL αλλά να δηλώνονται στην 12άδα οι έξι από αυτούς.

Κάτι που διευκολύνει τις ομάδες όσον αφορά τις αλλαγές που είχαν να κάνουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Αυτήν την στιγμή, τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός έχουν από εννέα ξένους, όπερ και σημαίνει ότι (σε πρώτη φάση) μόνο... ένας θα πληρώσει το μάρμαρο.

Οι "ερυθρόλευκοι" έχουν στο ρόστερ τους, τους Έβανς, Νιλικίνα, Λι, ΜακΚίσικ, Γουόρντ, Πίτερς, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ και Χολ. Αντίστοιχα οι "πράσινοι" έχουν τους Ναν, Σορτς, Γκραντ, Όσμαν, Ερνανγκόμεθ, Λεσόρ, Χολς, Γιούρτσεβεν και Γκριγκόνις.